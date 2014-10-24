После просмотра сериала тюменцы захотели работать в отеле

Совсем скоро тюменцы смогут посмотреть первый комедийный сериал, который был снят в нашем городе, — Reception.
В начале ноября первый российский сериал о гостиничном бизнесе представят на закрытом показе, а затем все 10 серий первого сезона опубликуют на официальном сайте сериала: www.receptionsketch.com. Там же появится фильм о том, что происходило за кадром во время съемочного процесса.
Съемки «Reception» прошли в отеле Vostok в начале лета. Напомним, идея и финансирование первого тюменского ситкома принадлежат этой гостинице.
«У этого проекта, кроме юмористической составляющей, очень большой социальный подтекст — это своего рода один из инструментов популяризации профессии, — поделился генеральный директор Отеля Vostok Алексей Гоцык. — Для нас было важно отметить работу служащих гостиничного дела, показать, насколько интересно работать в этой сфере. Думаю, нам это удалось. Недаром после премьеры первой серии, состоявшейся 26 июля в День города, на нас обрушился шквал звонков с вопросами о трудоустройстве».
Работу над ситкомом доверили команде «Mamontov production». Съемочные дни пролетели незаметно, а вот монтаж длился практически пять месяцев.
Активное участие в создании сериала принимали сотрудники отеля Vostok. Они делились своим бесценным опытом, консультировали по специфическим аспектам профессии, а некоторым даже удалось попробовать себя в роли актеров, пройдя кастинг наравне с остальными участниками, сообщает служба маркетинга и продаж отеля Vostok.
Съемки сериала осуществились в рамках маркетинговой кампании отеля, об этом подробнее рассказала руководитель службы маркетинга продаж Отеля Vostok Марина Маркадеева: «С ростом конкуренции на рынке гостиничных услуг в Тюмени простого предоставления качественного сервиса недостаточно для того, чтобы удовлетворить растущие требования гостей. В таких условиях, наша основная задача — зарекомендовать бренд Отеля Vostok — современного городского инновационного отеля, со своими традициями и многолетним опытом. Для этого мы стараемся использовать нестандартные методы продвижения и запомниться не только отличным сервисом и гостеприимством, но и такими масштабными проектами, как этот. Надеемся, что через некоторое время, наши гости с гордостью будут вспоминать, что здесь разворачивалась самая настоящая съемочная площадка».
Сейчас ведутся переговоры о трансляции сериала на телеканалах страны.