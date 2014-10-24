После просмотра сериала тюменцы захотели работать в отеле

Съемки сериала осуществились в рамках маркетинговой кампании отеля, об этом подробнее рассказала руководитель службы маркетинга продаж Отеля Vostok Марина Маркадеева: «С ростом конкуренции на рынке гостиничных услуг в Тюмени простого предоставления качественного сервиса недостаточно для того, чтобы удовлетворить растущие требования гостей. В таких условиях, наша основная задача — зарекомендовать бренд Отеля Vostok — современного городского инновационного отеля, со своими традициями и многолетним опытом. Для этого мы стараемся использовать нестандартные методы продвижения и запомниться не только отличным сервисом и гостеприимством, но и такими масштабными проектами, как этот. Надеемся, что через некоторое время, наши гости с гордостью будут вспоминать, что здесь разворачивалась самая настоящая съемочная площадка».