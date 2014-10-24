Операция «Розыск»: задержан 71 преступник, нашлись 26 пропавших без вести

«Как известно, после совершения преступления злоумышленники предпринимают попытки выехать за пределы района прежнего проживания, в том числе в и другие субъекты Российской Федерации, нередко — за границу. Информация о местонахождении преступников обобщается и в определенное время, внезапно, с целью исключения возможности скрыться, проводятся мероприятия по задержанию. На этапе подготовки к проведению операции „Розыск“ сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области и УМВД России по г. Тюмени была проанализирована информация о разыскиваемых преступниках, скрывающихся на территории бывших союзных республик. В ходе операции установлено местонахождение 5 преступников, скрывающихся в странах СНГ», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.