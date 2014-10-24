На рынках и ярмарках Тюмени скоро начнут продавать елки

Планируется, что торговля будет происходить на Южном (Чаплина, 122) и Червишевском (Червишевский тракт, 25) рынках, а также на ярмарках: «Маяк» (Восстания, 2), «Привоз» (Пермякова (ТЦ «Малахит»), «Рыболовных товаров» (30 лет Победы), «у ТЦ «Рентал» (Герцена, 103 стр. 1), «На Михайловском» (Широтная-Перякова — объездная дорога), «Порт» (Мельникайте, 126 кор.2), а также на ярмарке выходного дня «У ТРК «Заречный двор» (пр. Солнечный, 11). Добавим, что искусственные деревья уже появились на полках магазинов города.