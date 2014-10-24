На рынках и ярмарках Тюмени скоро начнут продавать елки

Живые ёлки, ели, сосны, пихты и ветки этих деревьев скоро появятся на сельскохозяйственных рынках и ярмарках города Тюмени. Об этом информирует горожан департамент потребительского рынка.
Планируется, что торговля будет происходить на Южном (Чаплина, 122) и Червишевском (Червишевский тракт, 25) рынках, а также на ярмарках: «Маяк» (Восстания, 2), «Привоз» (Пермякова (ТЦ «Малахит»), «Рыболовных товаров» (30 лет Победы), «у ТЦ «Рентал» (Герцена, 103 стр. 1), «На Михайловском» (Широтная-Перякова — объездная дорога), «Порт» (Мельникайте, 126 кор.2), а также на ярмарке выходного дня «У ТРК «Заречный двор» (пр. Солнечный, 11). Добавим, что искусственные деревья уже появились на полках магазинов города.
Дополнительно сообщаем, что торговля вне указанных мест может быть расценена, как нарушение установленных норм к размещению торговли и повлечет административную ответственность для нарушителей.
По вопросу организации других мест торговли данной продукции необходимо обращаться в департамент по телефону 51-09-31.