Федор Конюхов предложил тюменцам поставить рекорд на воздушном шаре

Конюхов намерен обновить рекорд своего коллеги, хотя по собственному признанию затеял нечто подобное еще в 1992 году. «Дело в том, что все экспедиции готовятся очень долго. Атлантику на веслах я пересек еще в 2002 году, но уже тогда затеял пересечь Тихий океан. Так что Атлантика была для меня как подготовка к Тихому, на подготовку ушло 11 лет. Только я это проделал, как мне предложили сразу же пересечь Индийский океан. Но так не делается, эта экспедиция отложена на девять лет, — рассказал путешественник. — Подготовка должна быть очень серьезной. Тогда будут другие технологии, изучу все течения и вот тогда стартуем».