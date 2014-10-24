Федор Конюхов предложил тюменцам поставить рекорд на воздушном шаре

Собственно, рекорд Конюхов готов вписать в другое свое грандиозное мероприятие — кругосветное путешествие на воздушном шаре, которое должно начаться в Австралии в будущем году.
В настоящее время рекорд неподвижного висения на тепловом воздушном шаре принадлежит США — 29 часов в воздухе. В России же воздухоплаватель смог продержаться всего 19 часов. «Мы хотим выбрать хорошее место, найти спонсоров и устроить новый мировой рекорд, продержавшись в воздухе 30 часов, а за этим процессом следили бы мировые СМИ. Можно прямо с крыши вот этого здания», — рассказал Конюхов, имея в виду офис компании «Атлант-авто» по улице Щербакова, где проходила встреча.
Разумеется, осуществить задуманное в ближайшее время вряд ли удастся. Сравнительно недавно в мае 2014 года Федор Конюхов пересек Тихий океан на лодке Тургояк. Дистанцию в 17 408 километров он пересек за 160 дней, обновив мировой рекорд такого рода путешествий и одновременно став единственным россиянином, который проделал этот маршрут на веслах.
Теперь в ближайших планах у 62-летнего путешественника сразу две экспедиции: поездка вокруг Каспийского моря на квадроциклах и верблюдах в составе международной группы из 17 путешественников, а также наиболее грандиозное событие — воздухоплавательная кругосветка. Она будет пролегать по пути другого известного путешественника Стивена Фоссета, который первым совершил кругосветный перелет на воздушном шаре в 2002 году.
Конюхов намерен обновить рекорд своего коллеги, хотя по собственному признанию затеял нечто подобное еще в 1992 году. «Дело в том, что все экспедиции готовятся очень долго. Атлантику на веслах я пересек еще в 2002 году, но уже тогда затеял пересечь Тихий океан. Так что Атлантика была для меня как подготовка к Тихому, на подготовку ушло 11 лет. Только я это проделал, как мне предложили сразу же пересечь Индийский океан. Но так не делается, эта экспедиция отложена на девять лет, — рассказал путешественник. — Подготовка должна быть очень серьезной. Тогда будут другие технологии, изучу все течения и вот тогда стартуем».
Воздушный шар, на котором Конюхов намеревается проделать путь Стивена Фоссета, строится в Великобритании на той же компании. Гелевый стратостат должен пролететь на высоте 11 тысяч метров через Тихий океан над Андами, далее через Атлантику, Африку и Индийский океан обратно в Австралию. По расчетам конструкторов это расстояние шар проделает примерно за 14 дней, хотя за счет новых технологий может уложиться и в 12 дней. Скорость аппарата Конюхова во время полета составит 320 км/ч. Для сравнения: Фоссет преодолел эту дистанцию за 13 дней.
Путешествие обещает быть не из легких: за бортом на такой высоте будет минус 60, так что полет Конюхову придется проделать в легком космическом скафандре. Днем шар будет передвигаться на гелии за счет солнечной радиации, а ночью — на баллонах с бутан-пропановой смесью. «28 баллонов будет в запасе два метра-сорок сантиметров высотой. Конечно, будет опасно, чтобы не взорвались», — комментирует путешественник. Сам Конюхов в настоящее время также проходит интенсивную подготовку.
Совсем недавно прошел медицинскую комиссию на получение свидетельства летчика малой авиации. Вообще полет будет проходить не только ради спортивного интереса, но и в исследовательских целях — часть средств на него был как раз выделен из научных фондов. Ученые будут внимательно следить за состоянием немолодого путешественника и проверять реакцию его организма на высотную нагрузку.
Вообще по признанию Федора Филипповича особого удовольствия в преодолении пространства он не находит. «Когда жена узнала, что я хочу полететь на шаре, сказала, мол, зачем тебе этот воздух, там же нету романтики. А я ей говорю: Ирочка, а разве была романтика, когда я греб по 18 часов в сутки в течение полугода в Тихом океане? А восхождение на Эверест разве романтика? — поделился он. — Есть цель, есть мечта, есть патриотизм и стремление отстоять свое».
Отметим, что Федор Филиппович приехал в Тюмень через Тобольск из Ханты-Мансийска, где прошла первая выставка его картин — путешественник, как оказалось, еще и неплохой художник. В Тюмени ему вручили сертификат на обновленный УАЗ-Патриот, который будет сопровождать экспедицию вокруг Каспия в качестве сервисной машины. После этого машина вернется на постамент неподалеку от здания Атлант-авто. К слову, там же сейчас находится другой «Патриот» с экспедиции Конюхова по следам Великого шелкового пути.