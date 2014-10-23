Прячущего наркотики полицейского застукала бдительная тюменка

Бывший сотрудник следственного управления УМВД России по г. Тюмени обвиняется по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное в крупном размере). 24-летнему Дмитрию Щербакову грозит до 10 лет тюрьмы.
3 октября текущего года следователь Щербаков, находясь на больничном, через интернет заказал для сбыта не менее 3,3 граммов наркотического вещества, содержащего производное N-метилэфедрона. Приобретя наркотик через тайник, полицейский в тот же день приступил к его сбыту.
«Щербаков успел сделать четыре закладки, как был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Одна из бдительных тюменок заподозрила молодого человека в сбыте наркотиков и позвонила в полицию. При задержании Щербаков, пытаясь избавиться от оставшейся части наркотиков, выбросил их в палисадник одного из частных домов, где они были найдены и изъяты», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.
Молодой человек по решению суда заключен под стражу. Кроме того, он уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу. Бывшему следователю за приготовление к сбыту наркотиков грозит до 10 лет заключения.