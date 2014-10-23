Прячущего наркотики полицейского застукала бдительная тюменка

«Щербаков успел сделать четыре закладки, как был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Одна из бдительных тюменок заподозрила молодого человека в сбыте наркотиков и позвонила в полицию. При задержании Щербаков, пытаясь избавиться от оставшейся части наркотиков, выбросил их в палисадник одного из частных домов, где они были найдены и изъяты», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.