ЮИДовцы из Тюменской области отправятся покорять Норвегию

В Норвегии тюменским ребятам, Милану Платонову, Антону Павлову, Насте Калининой и Даше Носовой, предстоит выполнить практически тот же комплекс дисциплин, что и на всероссийском этапе: фигурное вождение велосипедов, знание ПДД, оказание первой помощи, состязания в автогородке, знание основ безопасности жизнедеятельности, а также творческий конкурс. «В европейских правилах дорожного движения есть небольшие нюансы, но они не слишком отличаются от российских. Ничего нового по сравнению с прошлым годом не будет. Единственное, пока не знаем, что там на творческом конкурсе организаторы придумают. В прошлом году команды придумывали и рисовали дорожные знаки, которых пока не существуют, но которые можно было бы ввести, — рассказала руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Анжела Борисова. — Сейчас делается все, чтобы приблизить всероссийский этап к европейскому, так что каких-то сложностей у ребят не должно возникнуть».