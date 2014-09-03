ЮИДовцы из Тюменской области отправятся покорять Норвегию

Российские знатоки безопасного движения пробились в Европу второй раз подряд. В прошлом году также четверо школьников из Тюменской области и Татарстана выступали в Черногории. На нынешнем конкурсе им предстоит противостоять 22 соперникам из других европейских стран. По условиям конкурса участвовать в нем могут дети от 10 до 12 лет.
В Норвегии тюменским ребятам, Милану Платонову, Антону Павлову, Насте Калининой и Даше Носовой, предстоит выполнить практически тот же комплекс дисциплин, что и на всероссийском этапе: фигурное вождение велосипедов, знание ПДД, оказание первой помощи, состязания в автогородке, знание основ безопасности жизнедеятельности, а также творческий конкурс. «В европейских правилах дорожного движения есть небольшие нюансы, но они не слишком отличаются от российских. Ничего нового по сравнению с прошлым годом не будет. Единственное, пока не знаем, что там на творческом конкурсе организаторы придумают. В прошлом году команды придумывали и рисовали дорожные знаки, которых пока не существуют, но которые можно было бы ввести, — рассказала руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Анжела Борисова. — Сейчас делается все, чтобы приблизить всероссийский этап к европейскому, так что каких-то сложностей у ребят не должно возникнуть».
Впрочем, едут в Норвегию ребята не только побеждать, но и дружить с командами из других стран. На обмен с иностранными делегациями уже заготовлено 150 сувениров с символикой Тюменской области.
Как отметили участники пресс-конференции, весьма показательно, что на региональных этапах «Безопасного колеса» в Тюменской области побеждают именно дети из муниципальных районов. В Аромашево, к примеру, на базе местного Дома детского творчества создан один из самых оснащенных кружков по обучению безопасности дорожного движения. Его посещают два класса разных возрастов, по четыре часа в неделю. Кроме того, раз в неделю на уроки дорожной грамоты туда привозят ребятишек из всех школ Аромашевского района.
Как признались сами юные инспекторы, участие в кружке оказалось не таким простым, как ожидалось, когда они только пришли заниматься. Тем не менее сейчас полученные навыки помогают им правильно вести себя на дороге.