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ЮИДовцы из Тюменской области отправятся покорять Норвегию

3 сентября 2014, 17:06
Юные инспекторы дорожного движения из Аромашевского района Тюменской области поедут на европейский этап конкурса безопасного движения «Безопасное колесо» в столицу Норвегии Осло. Четверо победителей регионального этапа наряду с учениками из Татарстана отправятся демонстрировать навыки безопасного поведения на дорогах уже совсем скоро — конкурс в норвежской столице будет проходить 5–7 сентября.
Сюжет
Дети

Российские знатоки безопасного движения пробились в Европу второй раз подряд. В прошлом году также четверо школьников из Тюменской области и Татарстана выступали в Черногории. На нынешнем конкурсе им предстоит противостоять 22 соперникам из других европейских стран. По условиям конкурса участвовать в нем могут дети от 10 до 12 лет.

В Норвегии тюменским ребятам, Милану Платонову, Антону Павлову, Насте Калининой и Даше Носовой, предстоит выполнить практически тот же комплекс дисциплин, что и на всероссийском этапе: фигурное вождение велосипедов, знание ПДД, оказание первой помощи, состязания в автогородке, знание основ безопасности жизнедеятельности, а также творческий конкурс. «В европейских правилах дорожного движения есть небольшие нюансы, но они не слишком отличаются от российских. Ничего нового по сравнению с прошлым годом не будет. Единственное, пока не знаем, что там на творческом конкурсе организаторы придумают. В прошлом году команды придумывали и рисовали дорожные знаки, которых пока не существуют, но которые можно было бы ввести, — рассказала руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Анжела Борисова. — Сейчас делается все, чтобы приблизить всероссийский этап к европейскому, так что каких-то сложностей у ребят не должно возникнуть».

Впрочем, едут в Норвегию ребята не только побеждать, но и дружить с командами из других стран. На обмен с иностранными делегациями уже заготовлено 150 сувениров с символикой Тюменской области.

Как отметили участники пресс-конференции, весьма показательно, что на региональных этапах «Безопасного колеса» в Тюменской области побеждают именно дети из муниципальных районов. В Аромашево, к примеру, на базе местного Дома детского творчества создан один из самых оснащенных кружков по обучению безопасности дорожного движения. Его посещают два класса разных возрастов, по четыре часа в неделю. Кроме того, раз в неделю на уроки дорожной грамоты туда привозят ребятишек из всех школ Аромашевского района.

Как признались сами юные инспекторы, участие в кружке оказалось не таким простым, как ожидалось, когда они только пришли заниматься. Тем не менее сейчас полученные навыки помогают им правильно вести себя на дороге.

#Новости#УГИБДД по Тюменской области#Дети#Конкурсы#Транспорт#Алексей#Общество
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