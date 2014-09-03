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Спорткар на соленой воде: разгон до сотни за 2,8 секунды

3 сентября 2014, 11:35
Европейские власти одобрили передвижение по дорогам общего пользования концепт-кара Quant e-Sportlimousine. Экспериментальная машина работает на морской воде. Создатели уверяют, что уникальные аккумуляторы позволят автомобилю проезжать до 600 км на одной «заправке» и при этом разгоняться с 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды.

Спорткупе длиной более пяти метров было представлено на Женевском автосалоне весной, сообщает Newsru.com. Разработала e-Sportlimousine компания из Лихтенштейна nanoFLOWCELL. Предполагалось, что концепт будет призван иллюстрировать передовые технологии в области аккумулирования энергии. Теперь, утверждают создатели, решено запустить спорткар в серию.

200-литровые баки автомобиля заполняются морской водой. По утверждению разработчиков, эффективность их системы в пять раз превосходит литий-ионные аккумуляторы, используемые в серийных электромобилях. Правда, вес автомобиля достигает 2300 кг.

Электричество вырабатывается благодаря химической реакции. Разгоняют автомобиль четыре трехфазных электромотора, которые обеспечивают суммарную мощность в 912 л.с.

У автомобиля 22-дюймовые колеса и двойные двери типа «крыло чайки». Прототип окрашен в эксклюзивный цвет Chrystal Lake Blue, в салоне — интерактивная панель на всю ширину и мультимедийная система под управлением Android.

Стоимость новинки по оценке специалистов составит 1 млн фунтов (1,7 млн долларов). Когда автомобиль поступит в продажу, создатели не уточняют.

#Новости#Автопром#Технологии#Транспорт#Алексей
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