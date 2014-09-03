Спорткар на соленой воде: разгон до сотни за 2,8 секунды

Европейские власти одобрили передвижение по дорогам общего пользования концепт-кара Quant e-Sportlimousine. Экспериментальная машина работает на морской воде. Создатели уверяют, что уникальные аккумуляторы позволят автомобилю проезжать до 600 км на одной «заправке» и при этом разгоняться с 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды.

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