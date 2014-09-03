Спорткар на соленой воде: разгон до сотни за 2,8 секунды

Спорткупе длиной более пяти метров было представлено на Женевском автосалоне весной, сообщает Newsru.com. Разработала e-Sportlimousine компания из Лихтенштейна nanoFLOWCELL. Предполагалось, что концепт будет призван иллюстрировать передовые технологии в области аккумулирования энергии. Теперь, утверждают создатели, решено запустить спорткар в серию.
200-литровые баки автомобиля заполняются морской водой. По утверждению разработчиков, эффективность их системы в пять раз превосходит литий-ионные аккумуляторы, используемые в серийных электромобилях. Правда, вес автомобиля достигает 2300 кг.
Электричество вырабатывается благодаря химической реакции. Разгоняют автомобиль четыре трехфазных электромотора, которые обеспечивают суммарную мощность в 912 л.с.
У автомобиля 22-дюймовые колеса и двойные двери типа «крыло чайки». Прототип окрашен в эксклюзивный цвет Chrystal Lake Blue, в салоне — интерактивная панель на всю ширину и мультимедийная система под управлением Android.
Стоимость новинки по оценке специалистов составит 1 млн фунтов (1,7 млн долларов). Когда автомобиль поступит в продажу, создатели не уточняют.