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Пожар в «однушке» на Харьковской начался с балкона

3 сентября 2014, 11:13
Накануне, 2 сентября, произошел пожар в доме № 59/5 на улице Харьковской в Тюмени. Горела однокомнатная квартира.
Сюжет
Тюмень

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, возгорание началось на балконе, однако со временем огонь распространился по квартире.

Сообщение о пожаре в жилой многоэтажке на улице Харьковской поступило в 17.35. На место происшествия выезжало 14 единиц специальной техники, в том числе, две автолестницы и два автоподъемника. Спустя некоторое время огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Жители горевшего дома были своевременно эвакуированы.

#Новости#Пожары#Тюмень#Таня#Общество
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