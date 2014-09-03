Пожар в «однушке» на Харьковской начался с балкона

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, возгорание началось на балконе, однако со временем огонь распространился по квартире.
Сообщение о пожаре в жилой многоэтажке на улице Харьковской поступило в 17.35. На место происшествия выезжало 14 единиц специальной техники, в том числе, две автолестницы и два автоподъемника. Спустя некоторое время огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Жители горевшего дома были своевременно эвакуированы.