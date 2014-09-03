Полеты за границу могут стать дороже

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков сомневается в резком снижении цен на авиабилеты внутреннего сообщения и указывает на то, что существуют другие, более значимые факторы ценообразования. «Проблема дороговизны авиабилетов внутри страны базируется и на других объективных причинах: туда включены и чистка снега зимой, и утепленные ангары, и множество убыточных аэропортов с двумя рейсами в день, где расходы на содержание всего аэропорта вынуждены включать в стоимость этих билетов, — рассказал он. — Еще есть дороговизна топлива из-за отсутствия конкуренции в этой сфере. Что же касается НДС на внешние рейсы, то это мировая система, поскольку все страны поощряют экспортные перевозки. Стоимость, поменяв НДС, снизить можно, но необходимо решать и другие проблемы — например, с монополизмом поставщиков топлива».