Полеты за границу могут стать дороже

По мнению парламентария, такое нововведение устранит налоговый приоритет для международного авиасообщения и сделает перелеты внутри страны и внутренний туризм более выгодными для граждан.
На сегодня ставка НДС в 18% на услуги по внутренним авиаперевозкам не действует лишь в отношении двух субъектов РФ — Республики Крым и города федерального значения Севастополь, которые после присоединения к России пользуются некоторыми налоговыми преференциями в первую очередь с целью поддержания туристического потока в регион. Предлагаемые депутатом изменения приведут к тому, что все регионы получат равные налоговые условия, а полеты за границу подорожают.
Предлагаемые меры станут дополнительным стимулом для авиакомпаний и туроператоров к оказанию соответствующих услуг в пределах территории нашей страны, что даст серьезный толчок развитию внутреннего туризма, — считает Олег Нилов. — Это нововведение снизит транспортные расходы и стоимость перелетов внутри РФ, в том числе и для самих граждан. В итоге данная мера комплексно поддержит развитие экономики в целом».
Председатель Ассоциации деловой авиации и член Международного совета деловой авиации при ИКАО Леонид Кошелев считает, что инициатива будет способствовать росту внутренних авиаперевозок. «Мера очевидно призвана простимулировать рост внутренних перевозок по отношению к международным. Сейчас около 70% рейсов „Трансаэро“ и „Аэрофлота“ ориентированы на международные направления, а вот компания S7 специализируется больше на внутренних перевозках. В принципе это правильно, поскольку внутреннюю пассажирскую авиацию нам давно нужно поднимать», — сказал он.
Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков сомневается в резком снижении цен на авиабилеты внутреннего сообщения и указывает на то, что существуют другие, более значимые факторы ценообразования. «Проблема дороговизны авиабилетов внутри страны базируется и на других объективных причинах: туда включены и чистка снега зимой, и утепленные ангары, и множество убыточных аэропортов с двумя рейсами в день, где расходы на содержание всего аэропорта вынуждены включать в стоимость этих билетов, — рассказал он. — Еще есть дороговизна топлива из-за отсутствия конкуренции в этой сфере. Что же касается НДС на внешние рейсы, то это мировая система, поскольку все страны поощряют экспортные перевозки. Стоимость, поменяв НДС, снизить можно, но необходимо решать и другие проблемы — например, с монополизмом поставщиков топлива».
Эксперт Ассоциации туроператоров России Ирина Юзова считает, что обнуление НДС для внутренних авиаперевозок способно стимулировать развитие внутреннего туризма.
После присоединения Крыма к России и развития прибрежных зон Краснодарского края страна получила пляжные курорты, рассчитанные на миллионы туристов. Однако зачастую перелет за границу на более дальние расстояния стоит россиянам дешевле, чем более короткие перелеты на собственные курорты внутри страны.
Напомним, что в апреле Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предупреждение авиакомпаниям, занимающим доминирующее положение на отдельных товарных рынках. Антимонопольщики отмечали, что авиакомпании навязывают потребителям тарифы без учета динамики потребительского спроса. «Тарифы должны не только повышаться, но и снижаться по мере приближения к дате вылета, с учетом динамики изменения потребительского спроса и объема реализованных авиабилетов за конкретный период времени (процента занятости кресел)», — отмечали в ФАС.