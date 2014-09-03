nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Началось досрочное голосование на выборах губернатора Тюменской области

3 сентября 2014, 16:06
Избирательная комиссия Тюменской области информирует о начале досрочного голосования на выборах губернатора Тюменской области, на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 (Калининскому округу г. Тюмени), а также на основных и дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Избиратель, который по уважительной причине не сможет проголосовать в назначенный день, имеет возможность проголосовать досрочно в помещении участковой избирательной комиссии.

Голосование осуществляется путем заполнения избирательного бюллетеня, который избиратель получит после подачи соответствующего заявления о предоставлении возможности проголосовать досрочно. Бюллетень с отметкой за того или иного кандидата будет упакован в отдельный непрозрачный конверт. На месте склейки конверта ставят свои подписи два члена комиссии с правом решающего голоса, подписи заверяются печатью данной комиссии. Такой конверт будет вскрыт членами участковой комиссии 14 сентября 2014 года перед началом голосования, а бюллетень опущен в стационарный ящик для голосования.

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается. Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

Участковые избирательные комиссии Тюменской области в период с 3 по 13 сентября 2014 года при проведении досрочного голосования работают по будням с 16 до 20 часов, в выходные дни — с 10 до 14 часов. Об этом сообщает избирательная комиссия Тюменской области.

Фото: tourism.pln24.ru

#Новости#Политика#Выборы губернатора Тюменской области#Тюмень#Саша
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25