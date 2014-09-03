Началось досрочное голосование на выборах губернатора Тюменской области

Голосование осуществляется путем заполнения избирательного бюллетеня, который избиратель получит после подачи соответствующего заявления о предоставлении возможности проголосовать досрочно. Бюллетень с отметкой за того или иного кандидата будет упакован в отдельный непрозрачный конверт. На месте склейки конверта ставят свои подписи два члена комиссии с правом решающего голоса, подписи заверяются печатью данной комиссии. Такой конверт будет вскрыт членами участковой комиссии 14 сентября 2014 года перед началом голосования, а бюллетень опущен в стационарный ящик для голосования.