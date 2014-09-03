Началось досрочное голосование на выборах губернатора Тюменской области

Избиратель, который по уважительной причине не сможет проголосовать в назначенный день, имеет возможность проголосовать досрочно в помещении участковой избирательной комиссии.
Голосование осуществляется путем заполнения избирательного бюллетеня, который избиратель получит после подачи соответствующего заявления о предоставлении возможности проголосовать досрочно. Бюллетень с отметкой за того или иного кандидата будет упакован в отдельный непрозрачный конверт. На месте склейки конверта ставят свои подписи два члена комиссии с правом решающего голоса, подписи заверяются печатью данной комиссии. Такой конверт будет вскрыт членами участковой комиссии 14 сентября 2014 года перед началом голосования, а бюллетень опущен в стационарный ящик для голосования.
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается. Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Участковые избирательные комиссии Тюменской области в период с 3 по 13 сентября 2014 года при проведении досрочного голосования работают по будням с 16 до 20 часов, в выходные дни — с 10 до 14 часов. Об этом сообщает избирательная комиссия Тюменской области.
Фото: tourism.pln24.ru