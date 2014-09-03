Левый поворот с Широтной на МЖК снова разрешили

Напомним, в середине августа на улице Широтной были обустроены выделенные полосы для общественного транспорта, что вызвало массу недовольства со стороны автовладельцев — выделенная полоса запретила левый поворот на всем протяжении Широтной до ТЭЦ-2.
Мониторинг движения транспорта в этом районе заставил пересмотреть новую схему. В настоящее время установлены соответствующие дорожные знаки, отрегулирован режим работы светофора, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
Транспортный мониторинг на участках, где был запрещен левый поворот, продолжается.