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Левый поворот с Широтной на МЖК снова разрешили

3 сентября 2014, 15:04
Тюменские власти внесли изменения в схему движения транспорта на пересечении улиц Широтной и Олимпийской. С сегодняшнего дня левый поворот на МЖК вновь разрешен.

Напомним, в середине августа на улице Широтной были обустроены выделенные полосы для общественного транспорта, что вызвало массу недовольства со стороны автовладельцев — выделенная полоса запретила левый поворот на всем протяжении Широтной до ТЭЦ-2.

Мониторинг движения транспорта в этом районе заставил пересмотреть новую схему. В настоящее время установлены соответствующие дорожные знаки, отрегулирован режим работы светофора, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Транспортный мониторинг на участках, где был запрещен левый поворот, продолжается.

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