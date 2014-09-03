Директора ООО «ТюменьВторРесурс» накажут за рейдерский захват

В Тюмени возбуждено уголовное дело о рейдерском захвате предприятия стоимостью 70 миллионов рублей. На скамье подсудимых может оказаться директор ООО «ТюменьВторРесурс» 29-летний Игорь Степанов.
Правоохранительными органами Тюменской области была проведена проверка по заявлению представителя ООО «Полар-Инвес». По ее результатам следователи возбудили в отношении Степанова уголовное дело по ч.1 ст.170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг).
«Установлено, что Степанов 11 июля 2014 года представил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 14 по Тюменской области документы с заведомо ложными сведениями. Рассмотрев документы, налоговая служба внесла изменения о юридическом лице, согласно которым право собственности на долю в размере 70% (стоимостью 70 млн. рублей) в уставном капитале ООО „ТюменьВторРесурс“, принадлежащее ООО „Полар-Инвест“, перешло ООО „ТюменьВторРесурс“ с установлением единственного участника общества», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Там отметили, что это уже не первое преступление в сфере экономической деятельности, связанное с рейдерским захватом. С начала года возбуждено четыре аналогичных уголовных дела. Прокуратурой области организован надзор за расследованием указанных преступлений.