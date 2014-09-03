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600 жителей Югры уже выбрали губернатора Тюменской области

3 сентября 2014, 09:44
В Югре началось досрочные выборы губернатора Тюменской области. Накануне стало известно, что в труднодоступных территориях уже проголосовали более 600 человек.
Сюжет
ХМАО

Ожидается, что в досрочных выборах примут участие около 4 тыс. жителей ХМАО, которые в основном являются представителями коренных народов и живут в отдаленных поселениях. Об этом пишет интернет портал «ugra-news.ru».

Напомним, в предвыборной гонке 2014 года за кресло губернатора участвуют врио губернатора Тюменской области Владимир Якушев, представитель ЛДПР Михаил Селюков, коммунист Павел Дорохин и член «Справедливой России» Владимир Пискайкин. Сам единый день голосования намечен на 14 сентября.

Фото: skandaly.ru

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