600 жителей Югры уже выбрали губернатора Тюменской области

Ожидается, что в досрочных выборах примут участие около 4 тыс. жителей ХМАО, которые в основном являются представителями коренных народов и живут в отдаленных поселениях. Об этом пишет интернет портал «ugra-news.ru».
Напомним, в предвыборной гонке 2014 года за кресло губернатора участвуют врио губернатора Тюменской области Владимир Якушев, представитель ЛДПР Михаил Селюков, коммунист Павел Дорохин и член «Справедливой России» Владимир Пискайкин. Сам единый день голосования намечен на 14 сентября.
Фото: skandaly.ru