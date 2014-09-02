В новом корпусе тюменской школы № 92 впервые прошел День знаний

«Сегодня мы говорим о необходимости подготовки инженерных кадров. Этих ребят ждут в вузах и на производстве»,- считает врио губернатора. Делясь впечатлениями после экскурсии по новому зданию школы, Владимир Якушев отметил, что его проект серьезно продумывали. «В таком спальном микрорайоне, где много вводится жилья, необходима была большая вместительная школа, чтобы здесь было все предусмотрено для получения образования, как основного, так и дополнительного. Мы стараемся сделать все, чтобы образование было на высоте, чтобы во вновь построенных учреждениях было все необходимое. Любая новая школа, будь то городская или сельская, открывающаяся на территории региона соответствует самым современным требованиям»,- подчеркнул врио главы региона.