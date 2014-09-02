В новом корпусе тюменской школы № 92 впервые прошел День знаний

«Школа открывается в знаменательный год 70-летия Тюменской области. Этот День знаний во всех общеобразовательных учреждениях посвящен истории нашего края, биографиям тех людей, которые внесли большой вклад в становление и развитие региона», — отметил Владимир Якушев и пожелал педагогическому коллективу, ребятам и родительской общественности, чтобы в здании новой школы царил мир, атмосфера взаимопонимания и доброты.
На линейке в качестве почетного гостя присутствовал депутат государственной Думы РФ, многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Он особо поздравил первоклассников с началом школьной жизни и пожелал всем ученикам, чтобы в школе они получили знания и нашли тот интерес и направление, в котором проявились бы все их способности и таланты, чтобы получить профессию и успешно заниматься любимым делом, стать знаменитыми в Тюмени, Тюменской области, России, а может быть и в мире.
Только в тюменской школе № 92 можно найти класс с литерой «У»
Кстати, именно в 92-ой школе в этом году зарегистрировано самое большое число первых классов — 19 в двух корпусах. Только здесь во всей Тюменской области можно найти класс с литерой «У». В новом корпусе учиться будут первоклашки из 11 классов.
Владимир Якушев и Анатолий Карпов познакомились с инфраструктурой школы. Здание состоит из четырех блоков: три учебных и большой спортивный с тремя залами. Гости посетили просторные обеденный и актовый залы. Побывали в местной редакции, где ребята продемонстрировали видеоролики и газеты, которые они самостоятельно выпускают, рассказали о работе волонтерского движения.
Образовательное учреждение активно сотрудничает с детской школой искусств «Этюд», и у школьников есть возможность дополнительно развивать свои творческие способности. В кабинете информатики учащиеся четвертого класса представили врио губернатора свои презентации, посвященные 70-летию Тюменской области. В нем обучаются дети, в том числе недавно приехавшие на постоянное место жительства в Тюмень из Курганской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, так как школа расположена в активно застраиваемом жилом массиве. В создании презентаций на заданную тему они использовали фотографии своих городов, а также фото из семейного архива, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Особой гордостью школы № 92 стали успехи начинающих робототехников
Владимир Якушев с удовольствием познакомился с творением четвероклассников. Школа с физико-математическим уклоном, потому ее гордостью стали и успехи начинающих робототехников. Они рассказали и продемонстрировали свои работы и достижения. Владимир Якушев отметил, что это направление активно развивается в России и Тюменской области, важно, что школа с физико-математической направленностью и ребята, одаренные от природы такими способностями, имеют возможность раскрыть свой талант.
«Сегодня мы говорим о необходимости подготовки инженерных кадров. Этих ребят ждут в вузах и на производстве»,- считает врио губернатора. Делясь впечатлениями после экскурсии по новому зданию школы, Владимир Якушев отметил, что его проект серьезно продумывали. «В таком спальном микрорайоне, где много вводится жилья, необходима была большая вместительная школа, чтобы здесь было все предусмотрено для получения образования, как основного, так и дополнительного. Мы стараемся сделать все, чтобы образование было на высоте, чтобы во вновь построенных учреждениях было все необходимое. Любая новая школа, будь то городская или сельская, открывающаяся на территории региона соответствует самым современным требованиям»,- подчеркнул врио главы региона.
При открытии новых школ наблюдается конкурс среди преподавателей, а если есть конкуренция, то приходят работать лучшие
Владимир Якушев считает, что сегодня у образования есть все возможности для повышения качества: серьезно подтягивается материально-техническая база, учителям поднята заработная плата, активно решается их жилищный вопрос, при открытии новых школ наблюдается конкурс среди преподавателей, а если есть конкуренция, то приходят работать лучшие.
«Осталось дело за малым — желание у ребят учиться и чтобы в семьях тема образования была на первом месте. Знаю это по себе: если все, что касается знаний, учебы поставлено на первый план в семье, соответствующее отношение, стремление учиться на протяжении всей жизни, овладевать новым и добиваться успехов в профессии формируется и в детях. У ребят в Тюменской области есть все возможности, чтобы получить хорошее образование, а затем быть настоящими профессионалами», — уверен Владимир Якушев.
В скором времени новый корпус школы № 92 присоединится и к программе обучения шахматам
В скором времени новый корпус школы № 92 присоединится и к программе обучения шахматам. Об этом рассказал Анатолий Карпов. «Тюменская область первая в России начала развивать это направление. В регионе охват достаточно широкий и интерес к проекту возрастает. В этом году на финале соревнований школьников России «Белая ладья» президент РФ Владимир Путин выразил поддержку и придал особую роль реализации этой программы.
«Шахматы укрепляют память, учат стратегии, и много других положительных качеств могут дать. Уверен, в этой новой школе мы обязательно организуем шахматные классы»,- заверил он и подчеркнул, что любой ребенок имеет талант. «Задача общества помочь ему раскрыться. Для этого необходимо познакомить каждого школьника со всем кругом возможностей, ребенок увлечется и проявит свой талант»,- высказал свое мнение многократный чемпион мира по шахматам.
Фото: http://tjumen.3goroda.ru