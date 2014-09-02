Пьяный водитель устроил сыновьям ДТП в День знаний

Как сообщает Управление ГИБДД по Тюменской области, авария произошла на улице Щорса. В результате столкновения дети 14-ти и 15-ти лет, которые ехали с отцом в «семерке», получили различные травмы. Один из них отделался ушибами, другой получил перелом бедра.