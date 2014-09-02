Пьяный водитель устроил сыновьям ДТП в День знаний

Как сообщает Управление ГИБДД по Тюменской области, авария произошла на улице Щорса. В результате столкновения дети 14-ти и 15-ти лет, которые ехали с отцом в «семерке», получили различные травмы. Один из них отделался ушибами, другой получил перелом бедра.
Авария случилась практически через несколько часов после школьной линейки. Братья гуляли в роще Декабристов, там их забрал отец и они вместе поехали домой. Мужчина, как выяснилось, был сильно навеселе. Алкотестер показал 1,29 мг алкоголя на литр.
Семья пострадавших подростков характеризуется как неблагополучная. 44-летний отец нигде не работает, его трое детей учатся в коррекционной школе. После ДТП, отметили в Госавтоинспекции, водитель вел себя неадекватно — бегал и кричал. Травм он не получил. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.