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Пьяный водитель устроил сыновьям ДТП в День знаний

2 сентября 2014, 09:22
В Ялуторовске пьяный водитель на «Жигулях» седьмой модели устроил аварию 1 сентября, в которой пострадали двое пассажиров-подростков. Машина на встречной полосе столкнулась с Ford.
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Дети

Как сообщает Управление ГИБДД по Тюменской области, авария произошла на улице Щорса. В результате столкновения дети 14-ти и 15-ти лет, которые ехали с отцом в «семерке», получили различные травмы. Один из них отделался ушибами, другой получил перелом бедра.

Авария случилась практически через несколько часов после школьной линейки. Братья гуляли в роще Декабристов, там их забрал отец и они вместе поехали домой. Мужчина, как выяснилось, был сильно навеселе. Алкотестер показал 1,29 мг алкоголя на литр.

Семья пострадавших подростков характеризуется как неблагополучная. 44-летний отец нигде не работает, его трое детей учатся в коррекционной школе. После ДТП, отметили в Госавтоинспекции, водитель вел себя неадекватно — бегал и кричал. Травм он не получил. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.

#Новости#УГИБДД по Тюменской области#Дети#День знаний#Транспорт#Алексей#Общество
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