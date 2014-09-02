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Популярный контрацептив срочно изымается из российских аптек

2 сентября 2014, 17:13
Хорошо знакомый многим россиянкам противозачаточный препарат «Ярина» изымается из всех аптек в РФ по распоряжению Росздравнадзора. Стало известно, что средство под таким названием определенной серии оказалось подделкой.
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Тюмень

Как выяснилось, немецкий производитель, именем которого маркировались противозачаточные таблетки, ранее уже сообщал российской стороне, что препарат указанной серии не поставлялся на территорию РФ и не проходил обязательную процедуру подтверждения соответствия.

В Росздравнадзоре уверяют, что сразу после этого аптечные организации были предупреждены о необходимости приостановления реализации препарата указанной серии с возможным изъятием его из торговли. В настоящий момент у представителей ведомства уже нет сомнений в том, что неизвестно кем произведенная «Ярина» оказалась контрафактом и на сто процентов должна быть изъята из аптек по всей России. Об этом пишет medikforum.ru.

Фото: medikforum.ru

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