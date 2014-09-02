Популярный контрацептив срочно изымается из российских аптек

В Росздравнадзоре уверяют, что сразу после этого аптечные организации были предупреждены о необходимости приостановления реализации препарата указанной серии с возможным изъятием его из торговли. В настоящий момент у представителей ведомства уже нет сомнений в том, что неизвестно кем произведенная «Ярина» оказалась контрафактом и на сто процентов должна быть изъята из аптек по всей России. Об этом пишет medikforum.ru.