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Персонал «АвтоВАЗа» за шесть лет может сократиться на 25 тысяч человек

2 сентября 2014, 11:02
Численность персонала «АвтоВАЗа» может к 2020 году сократиться на 20–25 тыс. человек в случае прекращения приема на работу новых сотрудников. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-центр «АвтоВАЗа», где прокомментировали информацию ряда СМИ о якобы планируемых массовых сокращениях на заводе.

«Ряд зарубежных и российских СМИ сегодня неточно процитировали слова исполнительного вице-президента „АвтоВАЗа“ по финансам и корпоративному развитию Евгения Белинина о том, что компания планирует до 2020 года сократить численность персонала с 55 тыс. до 30 тыс. человек. „АвтоВАЗ“ категорически заявляет, что такого не планируется», — подчеркнули в пресс-центре завода.

Как разъяснили в пресс-центре, слова Белинина означали, что если «АвтоВАЗ» прекратит прием на работу новых сотрудников, то к 2020 году за счет естественной убыли компанию покинут от 20 тыс. до 25 тыс. работников. Ежегодно от 6 тыс. до 7 тыс. работников «АвтоВАЗа» покидают компанию по причинам выхода на пенсию и увольнения по собственному желанию.

#Новости#АвтоВАЗ#Промышленность#Экономика#Автомобили#Транспорт#Алексей#Общество
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