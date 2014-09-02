Персонал «АвтоВАЗа» за шесть лет может сократиться на 25 тысяч человек

Как разъяснили в пресс-центре, слова Белинина означали, что если «АвтоВАЗ» прекратит прием на работу новых сотрудников, то к 2020 году за счет естественной убыли компанию покинут от 20 тыс. до 25 тыс. работников. Ежегодно от 6 тыс. до 7 тыс. работников «АвтоВАЗа» покидают компанию по причинам выхода на пенсию и увольнения по собственному желанию.