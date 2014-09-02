На Мысу бомж убил знакомого из-за ста рублей

«По словам обвиняемого, 29 августа он вместе с потерпевшим распивал спиртные напитки под балконом, который тот оборудовал под ночлег. В процессе распития мужчина увидел, что новый знакомый вытаскивает из кармана его куртки сто рублей. Обвинив приятеля в воровстве, он достал из кармана кухонный нож и нанес не менее двадцати ударов по телу. От полученных ран пострадавший скончался на месте, а обвиняемый скрылся, спрятав орудие убийства под бетонную плиту», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.