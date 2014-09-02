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На Мысу бомж убил знакомого из-за ста рублей

2 сентября 2014, 10:42
В Тюмени бомж убил знакомого после того, как тот попытался украсть у него сто рублей. Возбуждено уголовное дело.
Сюжет
Тюмень

Вечером 30 августа под балконом одного из домов на улице Беляева было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти — множественными колото-резаными ранениями. Удалось установить личность убитого: им оказался 45-летний мужчина без определенного места жительства.

По факту произошедшего преступления следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве — 51-летний бездомный.

«По словам обвиняемого, 29 августа он вместе с потерпевшим распивал спиртные напитки под балконом, который тот оборудовал под ночлег. В процессе распития мужчина увидел, что новый знакомый вытаскивает из кармана его куртки сто рублей. Обвинив приятеля в воровстве, он достал из кармана кухонный нож и нанес не менее двадцати ударов по телу. От полученных ран пострадавший скончался на месте, а обвиняемый скрылся, спрятав орудие убийства под бетонную плиту», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Там отметили, что в ходе проверки показаний на месте происшествия обвиняемый показал, где спрятал нож, а также продемонстрировал, где именно и каким образом убил знакомого.

В ближайшее время в отношении бомжа будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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