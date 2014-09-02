Билеты на концерты на год вперед — со скидкой

В эти дни вы сможете купить билеты оптом (абонемент) на концерты любимого музыкального и не только жанра на сезон 2014–2015 со скидкой до 15%, сообщает пресс-служба филармонии.
Также вы можете составить личный филармонический абонемент из концертов, не входящих в абонементные циклы.
Среди таких концертов:
— 26–27 сентября — спектакль «Война» по произведениям Гомера, Р. Олдингтона и Н. Гумилева;
— 3 октября — балет «Золушка»;
— 21 октября — Московский государственный театр «Варьете»;
— 15 ноября — легенда мировой гитары Стэнли Джордан (США).
Эстрадные концерты:
— 23 сентября — Александр Малинин;
— 11 октября — арт-группа «Хор Турецкого»;
— 16 октября — Ирина Аллегрова;
— 17 ноября — Горан Брегович;
— 22 ноября — Александр Розенбаум и другие концерты.
Познакомиться с абонементами нового концертного сезона, выбрать для себя концерты по душе из 35 абонементных серий, в которые вошли более 100 концертов разных жанров и оценить предложенные новинки можно на сайте Тюменской филармонии www.tgf.ru.
Ярмарка пройдет в фойе 1 этажа филармонии с 8 по 12 сентября с 10 до 20 часов.
Тел. для справок: 68-78-78, 68-77-77.
Фото Евгения Шульца