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Билеты на концерты на год вперед — со скидкой

2 сентября 2014, 09:02
Осенняя ярмарка-продажа абонементов нового концертного сезона, 70 по счету, пройдет в Тюменской филармонии с 8 по 12 сентября.
Сюжет
Тюмень

В эти дни вы сможете купить билеты оптом (абонемент) на концерты любимого музыкального и не только жанра на сезон 2014–2015 со скидкой до 15%, сообщает пресс-служба филармонии.

Также вы можете составить личный филармонический абонемент из концертов, не входящих в абонементные циклы.

Среди таких концертов:

— 26–27 сентября — спектакль «Война» по произведениям Гомера, Р. Олдингтона и Н. Гумилева;

— 3 октября — балет «Золушка»;

— 21 октября — Московский государственный театр «Варьете»;

— 15 ноября — легенда мировой гитары Стэнли Джордан (США).

Эстрадные концерты:

— 23 сентября — Александр Малинин;

— 11 октября — арт-группа «Хор Турецкого»;

— 16 октября — Ирина Аллегрова;

— 17 ноября — Горан Брегович;

— 22 ноября — Александр Розенбаум и другие концерты.

Познакомиться с абонементами нового концертного сезона, выбрать для себя концерты по душе из 35 абонементных серий, в которые вошли более 100 концертов разных жанров и оценить предложенные новинки можно на сайте Тюменской филармонии www.tgf.ru.

Ярмарка пройдет в фойе 1 этажа филармонии с 8 по 12 сентября с 10 до 20 часов.

Тел. для справок: 68-78-78, 68-77-77.

Фото Евгения Шульца

#Новости#Тюменская филармония#Абонемент#Тюмень#Ирина#Культура
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