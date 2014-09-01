В Тюмени начинает работу предвыборная «горячая» линия

14 сентября 2014 года в Тюменской области пройдёт единый день выборов губернатора Тюменской области. В связи с этим в Управлении МВД России по г. Тюмени утверждён план организационно-практических мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, а также организованна работа «горячей» телефонной линии.
С помощью телефонных средств связи граждане могут связаться с рабочей группой УМВД, сформированной в целях недопущения нарушений в сфере избирательного законодательства, на протяжении всего периода подготовки и проведения выборов.
Сотрудники рабочей группы с 3 сентября в круглосуточном режиме готовы принять от населения любую информацию о нарушениях в проведении предвыборной кампании по телефону «горячей линии»: 291–354.
Все факты будут незамедлительно проверяться, в случае необходимости на места будут выезжать специально созданные группы, информирует пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.