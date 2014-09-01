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В Тюмени начинает работу предвыборная «горячая» линия

1 сентября 2014, 09:23
Если вы заметили нарушения в сфере избирательного законодательства на протяжении всего периода подготовки и проведения выборов, то сообщите об этом в полицию. В Тюмени начинает работу «горячая» линия.

14 сентября 2014 года в Тюменской области пройдёт единый день выборов губернатора Тюменской области. В связи с этим в Управлении МВД России по г. Тюмени утверждён план организационно-практических мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, а также организованна работа «горячей» телефонной линии.

С помощью телефонных средств связи граждане могут связаться с рабочей группой УМВД, сформированной в целях недопущения нарушений в сфере избирательного законодательства, на протяжении всего периода подготовки и проведения выборов.

Сотрудники рабочей группы с 3 сентября в круглосуточном режиме готовы принять от населения любую информацию о нарушениях в проведении предвыборной кампании по телефону «горячей линии»: 291–354.

Все факты будут незамедлительно проверяться, в случае необходимости на места будут выезжать специально созданные группы, информирует пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.

#Новости#Выборы#Горячая линия#Женя#Общество
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