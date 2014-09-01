В Тюмень пришла осенняя погода

Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, неприятные погодные явления начнутся в пятницу 5 сентября. Уже с самого утра в Тюмени ожидается дождь, который будет продолжаться весь день. В светлое время суток температура воздуха составит +15 градусов, к вечеру похолодает до +13 градусов. Весь день будет дуть холодный северный ветер, правда, несильный — 2 м/с, а к вечеру и вовсе 1 м/с.