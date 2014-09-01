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В Тюмень пришла осенняя погода

1 сентября 2014, 12:31
Вот и закончилось любимое всеми время года — лето. Сегодня тюменцы встречают первый день осени, и в нашем городе безраздельно властвует прохладная осенняя погода. 1 сентября за окном всего +13 градусов. Холодный северо-западный ветер дует со скоростью 6 м/с. Однако в небе безоблачно, светит яркое солнце. Вечером похолодает на два градуса, зато ветер утихнет.
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Тюмень

По данным сайта NashGorod.ru, во вторник 2 сентября будет немного теплее. Днем воздух прогреется до +15 градусов, западный ветер будет слабым — всего 3 м/с. К вечеру ожидается значительное похолодание до +10 градусов. Однако весь день мы сможем радоваться солнцу и безоблачному небу.

Среда и четверг на этой неделе будут относительно теплыми. 3 и 4 сентября в светлое время суток столбики термометров покажут +17 градусов. Сильного ветра не ожидается. Его скорость составит всего 3 м/с в западном направлении. Солнце продолжит радовать тюменцев. Ни в среду, ни в четверг дождей не будет. В вечернее время суток в воздухе установится температура +13 градусов.

Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, неприятные погодные явления начнутся в пятницу 5 сентября. Уже с самого утра в Тюмени ожидается дождь, который будет продолжаться весь день. В светлое время суток температура воздуха составит +15 градусов, к вечеру похолодает до +13 градусов. Весь день будет дуть холодный северный ветер, правда, несильный — 2 м/с, а к вечеру и вовсе 1 м/с.

В субботу 6 сентября дождей не ожидается, но все же будет пасмурно. Днем термометры покажут +17 градусов, вечером похолодает на три градуса. Прохладный северо-западный ветер скоростью 3 м/с в светлое время суток к вечеру сменится более приятным западным скоростью 2 м/с.

Последний на этой неделе день 7 сентября будет теплым, но облачным. Днем ожидается +17 градусов при западном ветре скоростью 4 м/с. К тому же, пройдет небольшой дождь. Вечером дожди прекратятся, ветер слегка утихнет, а температура воздуха значительно не изменится, похолодает всего на один градус.

Фото: http://pda.privet.ru

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