В большинстве преступлений виноват алкоголь

Так, 29 августа в отдел полиции № 4 обратился тюменец, который сообщил, что у него из квартиры был похищен телевизор. Однако заявил о происшествии в правоохранительные органы он только через два дня после совершения преступления, так как у него были подозрения, кто мог совершить хищение.
В ходе работы с потерпевшим, а также грамотного сбора доказательной базы оперуполномоченными уголовного розыска была установлена подозреваемая. 35-летняя злоумышленница была знакома с потерпевшим, и в день кражи они в ее квартире распивали спиртные напитки. Когда гость уснул, безработная тюменка взяла ключи от его квартиры, проникла в чужое жилище и похитила телевизор и денежные средства. Имущество ранее судимая в текущем году за аналогичное преступление злоумышленница сразу же продала неизвестным людям, а деньги потратила на продолжение застолья. Ключи от квартиры задержанная вернула спящему собутыльнику. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.
Также в субботу ночью в отдел полиции № 6 поступило сообщение о доставлении скорой помощью мужчины с ножевым ранением. Незамедлительно выехавший на место экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемого по месту жительства. 27-летний тюменец нанес ножевое ранение в брюшную полость своему соседу, проживающему несколькими этажами выше, в процессе распития алкогольных напитков. Ссора, возникшая без особых оснований, трагичным образом разрешилась в подъезде. Сейчас потерпевший находится в больнице в стабильном состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Сотрудники тюменской полиции настоятельно рекомендуют обратить внимание на количество выпиваемого алкоголя. Зачастую преступления, совершаемые в состоянии алкогольного опьянения, могут нести очень тяжелые, а порой и непоправимые последствия.
Если вы знаете о том, что у ваших соседей на данной почве возникают ссоры, позвоните по телефону «доверия» УМВД России по г. Тюмени: 799–855.
Фото: http://www.poiskturov.by