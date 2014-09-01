В большинстве преступлений виноват алкоголь

В ходе работы с потерпевшим, а также грамотного сбора доказательной базы оперуполномоченными уголовного розыска была установлена подозреваемая. 35-летняя злоумышленница была знакома с потерпевшим, и в день кражи они в ее квартире распивали спиртные напитки. Когда гость уснул, безработная тюменка взяла ключи от его квартиры, проникла в чужое жилище и похитила телевизор и денежные средства. Имущество ранее судимая в текущем году за аналогичное преступление злоумышленница сразу же продала неизвестным людям, а деньги потратила на продолжение застолья. Ключи от квартиры задержанная вернула спящему собутыльнику. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.