Тюменец подал иск на Владимира Якушева

«Я являюсь активным избирателем и наблюдаю большое количество видеороликов и наружной рекламы на территории Тюмени в пользу В.Якушева. Используя доступность информации на сайте администрации города в отношении рекламных конструкций, я выяснил, что очень большое количество рекламных конструкций, на которых проводится агитация в пользу кандидата в губернаторы В.Якушева, являются в настоящее время незаконными, а, следовательно, размещать на них какого-либо рекламную информацию, а тем более, проводить предвыборную кампанию не допускается», — пишет житель города в своем обращении.