Тюменец подал иск на Владимира Якушева

«Я являюсь активным избирателем и наблюдаю большое количество видеороликов и наружной рекламы на территории Тюмени в пользу В.Якушева. Используя доступность информации на сайте администрации города в отношении рекламных конструкций, я выяснил, что очень большое количество рекламных конструкций, на которых проводится агитация в пользу кандидата в губернаторы В.Якушева, являются в настоящее время незаконными, а, следовательно, размещать на них какого-либо рекламную информацию, а тем более, проводить предвыборную кампанию не допускается», — пишет житель города в своем обращении.
Он также обвиняет Владимира Якушева в самовольной установке рекламных конструкций в виде объемных букв «ЯДОВЕРЯЮ.Ру. Якушев» на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. «Установка подобных рекламных конструкций возможна только после проведения аукциона, — отмечает истец. — Рекламные конструкции отсутствуют в реестре МКУ „Комитет по рекламе“ города Тюмени, на которые выданы разрешения департаментом имущественных отношений администрации города, а, следовательно, являются незаконными, подлежащими демонтажу и размещение на них агитационных материалов запрещено избирательным законодательством».
Тюменец требует отменить регистрацию кандидата В.Якушева на пост губернатора Тюменской области и обвиняет его в использовании служебного положения.
Как сообщили в избирательной комиссии Тюменской области, обращение от гражданина не поступало и об исковом заявлении они ничего не знают. В Тюменском областном суде подтвердили наличие заявления.
Фото: kurs.ru