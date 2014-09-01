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Тюменец осужден за подделку больничного

1 сентября 2014, 13:55
В Тюмени осужден мужчина, который сфабриковал больничный лист, чтобы оправдать свое недельное отсутствие на работе.
Сюжет
Тюмень

Мировой судья Центрального округа г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Дмитрия Романова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Расследованием установлено, что Романов с 18 по 23 января 2014 года не ходил на работу. Боясь быть уволенным, мужчина решил сфабриковать оправдательный документ. У дельцов он приобрел фальшивый больничный лист, который и предоставил на работе.

Однако в ходе проверки листка нетрудоспособности предприятием был направлен запрос в лечебное учреждение, откуда пришел ответ, что лист нетрудоспособности Романову не выдавался.

Было возбуждено уголовное дело. Трудовые отношения с Романовым были прекращены. Суд назначил ему штраф в размере 15 тыс. рублей, сообщает прокуратура Центрального округа г. Тюмени.

Фото: http://medcentr-setmed.ru

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