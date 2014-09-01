Тюменец осужден за подделку больничного

Мировой судья Центрального округа г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Дмитрия Романова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Расследованием установлено, что Романов с 18 по 23 января 2014 года не ходил на работу. Боясь быть уволенным, мужчина решил сфабриковать оправдательный документ. У дельцов он приобрел фальшивый больничный лист, который и предоставил на работе.
Однако в ходе проверки листка нетрудоспособности предприятием был направлен запрос в лечебное учреждение, откуда пришел ответ, что лист нетрудоспособности Романову не выдавался.
Было возбуждено уголовное дело. Трудовые отношения с Романовым были прекращены. Суд назначил ему штраф в размере 15 тыс. рублей, сообщает прокуратура Центрального округа г. Тюмени.
Фото: http://medcentr-setmed.ru