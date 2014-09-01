Экстремалы не испугались грязи и проявили «стальной характер»

Победителем в экстремальном забеге в индивидуальном первенстве стал спортсмен Сергей Севрюгин, в женском зачете победу праздновала Светлана Иванова. В командном же состязании быстрее всех оказалась команда «Бешеные бегимоты» (орфография авторская). Все победители получили ценные призы в виде сертификатов от спонсоров забега. Тем не менее, отмечают организаторы из Фонда поддержки спорта и общественного правопорядка, главной целью для бегущих было не победить, а просто преодолеть полосу препятствий.
«Забег превзошёл все наши ожидания, — отмечает руководитель проекта „Стальной характер“ Александр Колыхаев. — Изначально подразумевалось, что некоторые препятствия будет сложно проходить без помощи других участников, но то, что мы увидели, нас приятно удивило: каждый человек старался помочь соседу. Незабываемые ощущения, когда тысяча человек в едином порыве поёт гимн России перед стартом. Все участники на несколько часов окунулись в атмосферу добра и взаимопомощи — а это для нас самое главное».
В официальной группе проекта «Здравый смысл» участники уже делятся впечатлениями от забега: кто-то жалуется на боль в руках, кто-то наоборот отмечает, что трассу, несмотря на спуски-подъемы и грязь, смог бы преодолеть любой. К слову, участвовали в состязаниях не только тюменцы: приехали также жители Кургана, Челябинска, Нижнего Тагила и даже Новокузнецка и Красноярска.