Экстремалы не испугались грязи и проявили «стальной характер»

«Забег превзошёл все наши ожидания, — отмечает руководитель проекта „Стальной характер“ Александр Колыхаев. — Изначально подразумевалось, что некоторые препятствия будет сложно проходить без помощи других участников, но то, что мы увидели, нас приятно удивило: каждый человек старался помочь соседу. Незабываемые ощущения, когда тысяча человек в едином порыве поёт гимн России перед стартом. Все участники на несколько часов окунулись в атмосферу добра и взаимопомощи — а это для нас самое главное».