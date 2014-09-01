Девочка упала в Туру с парапета на набережной

Рассказывает главный государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин: «Днем мы проводили работу на техучастке, на реке. Я дожидался своих коллег-инспекторов ГИМС. Вдруг от дежурной смены ЕДДС поступил звонок от том, что в районе набережной в реку упала женщина. Я сразу же бросился на гидроцикл, и через пару мгновений был возле указанного места. В воде бултыхалась девочка 10 — 12 лет: ребенок ухватился за трубу, которая идет вдоль нижнего яруса набережной. Я вытащил его из воды — подоспели спасатели ТОСЭР, посадили ее в свой катер и отвезли на спасательную станцию».