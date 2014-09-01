Детдомовцы побывали в гостях у следователей

В следственном управлении детей ждали с нетерпением. Детдомовцев встретили руководитель ведомства Михаил Богинский и руководитель отдела кадров Наталия Луканина. С 25 июля 2014 года в следственном управлении появился свой музей, и экскурсия для ребят началась именно с него.
Мальчишки и девчонки благодаря увлекательному рассказу Наталии Александровны, которая выступила в качестве гида, познакомились с этапами становления Следственного управления СК России по Тюменской области, а также Следственного комитета России как самостоятельного органа в целом. На музейных стендах — ордена и медали Следственного комитета России, литература и техника, используемые при расследовании уголовных дел следователями нескольких поколений, исторические документы.
Ребята активно задавали вопросы Михаилу Вячеславовичу о работе следователей, их занятиях спортом, а также о том, каким образом расследуются преступления. Но больше всего мальчишек интересовали экспонаты, изъятые с места происшествия. Экспозиция музея рассказывает о многом: о ветеранах, стоявших у истоков следствия, руководстве следственного управления, о сотрудниках, чей девиз «Служа закону — служим Отечеству!», о достижениях в труде и в спорте.
Далее ребята отправились в кабинет криминалистики, где опытный следователь-криминалист Энок Мартиросян рассказал о раскрытых преступлениях, о возможностях криминалистической техники и продемонстрировал фотографии с мест преступлений в формате 3D.
«Дети как будто становились следователями и внимательно, с помощью компьютерной мыши, виртуально перемещались по комнате, где было совершено преступление, разглядывая мельчайшие детали, начиная от капель на оконном стекле и заканчивая разбросанными вещами», — отметили в пресс-службе следственного управления.
После экскурсии детей ждал праздничный стол. Во время чаепития они обменялись полученными впечатлениями. Каждому ребенку был вручен набор школьника, который поможет им в учебе.