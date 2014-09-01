Детдомовцы побывали в гостях у следователей

Ребята активно задавали вопросы Михаилу Вячеславовичу о работе следователей, их занятиях спортом, а также о том, каким образом расследуются преступления. Но больше всего мальчишек интересовали экспонаты, изъятые с места происшествия. Экспозиция музея рассказывает о многом: о ветеранах, стоявших у истоков следствия, руководстве следственного управления, о сотрудниках, чей девиз «Служа закону — служим Отечеству!», о достижениях в труде и в спорте.