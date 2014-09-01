nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Детдомовцы побывали в гостях у следователей

1 сентября 2014, 18:43
В гостях у сотрудников Следственного управления СК РФ по Тюменской области побывали ребята из подшефного детского дома «Борковский».
Сюжет
Дети

В следственном управлении детей ждали с нетерпением. Детдомовцев встретили руководитель ведомства Михаил Богинский и руководитель отдела кадров Наталия Луканина. С 25 июля 2014 года в следственном управлении появился свой музей, и экскурсия для ребят началась именно с него.

Мальчишки и девчонки благодаря увлекательному рассказу Наталии Александровны, которая выступила в качестве гида, познакомились с этапами становления Следственного управления СК России по Тюменской области, а также Следственного комитета России как самостоятельного органа в целом. На музейных стендах — ордена и медали Следственного комитета России, литература и техника, используемые при расследовании уголовных дел следователями нескольких поколений, исторические документы.

Ребята активно задавали вопросы Михаилу Вячеславовичу о работе следователей, их занятиях спортом, а также о том, каким образом расследуются преступления. Но больше всего мальчишек интересовали экспонаты, изъятые с места происшествия. Экспозиция музея рассказывает о многом: о ветеранах, стоявших у истоков следствия, руководстве следственного управления, о сотрудниках, чей девиз «Служа закону — служим Отечеству!», о достижениях в труде и в спорте.

Далее ребята отправились в кабинет криминалистики, где опытный следователь-криминалист Энок Мартиросян рассказал о раскрытых преступлениях, о возможностях криминалистической техники и продемонстрировал фотографии с мест преступлений в формате 3D.

«Дети как будто становились следователями и внимательно, с помощью компьютерной мыши, виртуально перемещались по комнате, где было совершено преступление, разглядывая мельчайшие детали, начиная от капель на оконном стекле и заканчивая разбросанными вещами», — отметили в пресс-службе следственного управления.

После экскурсии детей ждал праздничный стол. Во время чаепития они обменялись полученными впечатлениями. Каждому ребенку был вручен набор школьника, который поможет им в учебе.

#Новости#Праздники#Дети#Тюмень#Следственное управление#Таня#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25