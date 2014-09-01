Депутаты предложили продлить срок выплаты детских пособий

Сейчас такое пособие выдается до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. Как объяснил один из авторов законопроекта Олег Смолин, мамы вынуждены сидеть со своими детьми до трех лет, поскольку до этого возраста их не берут в ясли или младшие группы детских садов.