Депутаты предложили продлить срок выплаты детских пособий

Сейчас такое пособие выдается до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. Как объяснил один из авторов законопроекта Олег Смолин, мамы вынуждены сидеть со своими детьми до трех лет, поскольку до этого возраста их не берут в ясли или младшие группы детских садов.
По его мнению, в это время многие женщины не имеют возможности работать, а государственной поддержки они не получают. «Вот мы и предлагаем продлить эти выплаты до того, как малышу не стукнет три года», — сказал депутат. Документ находится на стадии согласования в правительстве.
Директор Института социальной политики и социально-экономических программ НИУ «Высшая школа экономики» Сергей Смирнов назвал эту меру поддержки семей «одной из наиболее разумных». «Нужно создать равные условия для женщин, которые хотели бы посвятить себя карьере и пораньше выйти на работу, и для тех, кто хотел бы выбрать семью и больше времени проводить с ребенком», — отметил он.
По мнению эксперта, деньги на пособия должны выплачиваться из бюджета.
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