Барыге-рецидивисту дали 6,5 лет за героин

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, Загребельный освободился из мест лишения свободы в марте и вскоре возобновил свой криминальный бизнес. Героин на продажу он брал у своих знакомых, а затем сбывал его в розницу.
Через какое-то время о деятельности наркодельца узнали сотрудники полиции, за ним была установлена слежка. Задержали наркодилера 12 февраля 2014 года у ТЦ «Панама» — там он пытался сбыть очередному наркоману порцию наркотика. Следователи зафиксировали два факта продажи запрещенного вещества 11 и 12 февраля, общая масса наркотика составила 12 граммов.
Во время задержания при обыске у Загребельного нашли еще 4 грамма героина и денежные средства, вырученные с продажи. Из незаконного оборота изъято 22 грамма опасного вещества, а сам подозреваемый был заключен под стражу.
Против наркодельца было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере). В итоге Центральный районный суд Тюмени отправил его в тюрьму еще на шесть лет и шесть месяцев. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.