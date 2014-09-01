Барыге-рецидивисту дали 6,5 лет за героин

Против наркодельца было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере). В итоге Центральный районный суд Тюмени отправил его в тюрьму еще на шесть лет и шесть месяцев. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.