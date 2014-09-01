nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Барыге-рецидивисту дали 6,5 лет за героин

1 сентября 2014, 13:12
Обвинительный приговор вынесен 48-летнему Юрию Загребельному, которого подозревали в торговле героином в Тюмени, ранее судимому за аналогичные преступления. По данным правоохранительных органов, рецидивист промышлял в областной столице с 2009 года.
Сюжет
Полиция

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, Загребельный освободился из мест лишения свободы в марте и вскоре возобновил свой криминальный бизнес. Героин на продажу он брал у своих знакомых, а затем сбывал его в розницу.

Через какое-то время о деятельности наркодельца узнали сотрудники полиции, за ним была установлена слежка. Задержали наркодилера 12 февраля 2014 года у ТЦ «Панама» — там он пытался сбыть очередному наркоману порцию наркотика. Следователи зафиксировали два факта продажи запрещенного вещества 11 и 12 февраля, общая масса наркотика составила 12 граммов.

Во время задержания при обыске у Загребельного нашли еще 4 грамма героина и денежные средства, вырученные с продажи. Из незаконного оборота изъято 22 грамма опасного вещества, а сам подозреваемый был заключен под стражу.

Против наркодельца было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере). В итоге Центральный районный суд Тюмени отправил его в тюрьму еще на шесть лет и шесть месяцев. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

#Новости#Прокуратура#Криминал#Полиция#Торговля#Наркотики#Алексей#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25