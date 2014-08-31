Тюменка помогла поймать преступника, промышлявшего в гаражах

30-летний задержанный, заметив женщину с двумя детьми, входящих в подъезд, проследовал за ними. Буквально через несколько секунд безработный тюменец выхватил сумку у заявительницы и выбежал из подъезда. Женщина, незамедлительно сориентировавшись, поднялась в квартиру и позвонила в правоохранительные органы.