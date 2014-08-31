Тюменка помогла поймать преступника, промышлявшего в гаражах

По ориентировке из центра управления силами и средствами УМВД России по г. Тюмени для отработки района по возможным путям отхода подозреваемого незамедлительно направили ближайшие экипажи комплексных сил полиции.
В ходе грамотных разыскных мероприятий старший патруля ППСП капитан полиции Барахоев обратил внимание на гаражи, которые находились неподалеку от места совершения преступления. Инициативно проверив данную территорию, полицейский заметил подозреваемого, который укрывшись между гаражами, исследовал «добычу».
30-летний задержанный, заметив женщину с двумя детьми, входящих в подъезд, проследовал за ними. Буквально через несколько секунд безработный тюменец выхватил сумку у заявительницы и выбежал из подъезда. Женщина, незамедлительно сориентировавшись, поднялась в квартиру и позвонила в правоохранительные органы.
В настоящее время похищенное изъято, ущерб мог составить около 17 тысяч рублей. Подозреваемый находится под стражей по основаниям ст. 91 УПК РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Тюменские полицейские напоминают о соблюдении мер предосторожности, особенно в темное время суток. Также не забывайте, что своевременное обращение в органы внутренних дел увеличивает возможности задержания злоумышленников по «горячим» следам, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.
Фото: http://pokatim.ru