Эксперты сказали, что подкосит крепнущий рубль

«Ограничения на внешнее финансирование для госбанков приведут к удорожанию заимствований на внутреннем рынке. В результате вырастут ставки по кредитам населению. Возможно, на 20–30 базисных пунктов. То есть ипотечному заемщику санкции будут стоит лишних 0,2% в год», — указывает эксперт. «Удар наносится не по государственным компаниям — „Газпрому“, „Роснефти“ — а по целой массе российских заемщиков», — уверен Алексей Голубович из Arbat Capital. Избавиться от последствий будет сложно, считает он: «Когда санкции отменят, у нас уже будет другая реальность с совершенно другой стоимостью заимствований для всех. Вернуться к прежним комфортным уровням будет непросто».