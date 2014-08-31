Эксперты сказали, что подкосит крепнущий рубль

Доллар к концу года может подорожать до 38 рублей, вырастет стоимость ипотеки, а зарплаты будут расти медленнее, сообщает lenta.ru. Ранее на этой неделе США объявили о третьем раунде санкций в отношении России. В санкционный список попали 3 российских банка — ВТБ, Банк Москвы, Россельхозбанк. На них распространяются те же ограничения, что были введены 16 июля в отношении ВЭБа и Газпромбанка: они не смогут привлекать займы у американских кредиторов сроком более чем на 90 дней и размещать новые акции среди американских инвесторов.
Кроме того, во вторник стало известно, что Евросоюз официально согласовал пакет секторальных санкций против России. Этим решением ЕС ограничивает доступ к своим рынкам капитала для «российских финансовых институтов, принадлежащих государству». Банковские санкции — самые болезненные, указывает управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. Они отразятся на всех без исключения. Большинство граждан почувствует негативное влияние санкций через курс рубля, полагает главный экономист АФК «Система» Евгений Надоршин.
Большинство граждан почувствует негативное влияние санкций через курс рубля
По его словам, «санкции способствуют дальнейшему ухудшению экономической динамики и углублению рецессии в стране». «Очевидно, что это отразится на потоке капитала и на динамике курса национальной валюты. Будет более высокая волатильность рубля и более ярко выраженная тенденция к его удешевлению», — подчеркивает эксперт. По его оценкам, к концу года доллар будет стоить 38 рублей. Вырастет стоимость кредитов для населения, прогнозирует, в свою очередь, главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин.
«Ограничения на внешнее финансирование для госбанков приведут к удорожанию заимствований на внутреннем рынке. В результате вырастут ставки по кредитам населению. Возможно, на 20–30 базисных пунктов. То есть ипотечному заемщику санкции будут стоит лишних 0,2% в год», — указывает эксперт. «Удар наносится не по государственным компаниям — „Газпрому“, „Роснефти“ — а по целой массе российских заемщиков», — уверен Алексей Голубович из Arbat Capital. Избавиться от последствий будет сложно, считает он: «Когда санкции отменят, у нас уже будет другая реальность с совершенно другой стоимостью заимствований для всех. Вернуться к прежним комфортным уровням будет непросто».
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