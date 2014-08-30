Сбивший насмерть ребенка водитель был «под кайфом»

Как сообщает УМВД по Тюменской области, в момент задержания подозреваемый находился в наркотическом опьянении — эти результаты были получены в ходе медицинского освидетельствования. Сразу после ДТП водитель был задержан сотрудниками полиции и помещен в СИЗО.
В настоящее время ему инкриминируется нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Санкция данной статьи предполагает до семи лет лишения свободы с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.
29 августа 2014 года следственным управлением УМВД России по Тюменской области направлены материалы в суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Отметим, что сразу после этого ДТП Госавтоинспекция Тюменской области объявила о массовых проверках водителей на дорогах Тюмени, которые будут проходить в течение пятницы и субботы.