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Сбивший насмерть ребенка водитель был «под кайфом»

30 августа 2014, 10:36
Подозреваемого в смертельном ДТП на улице Западносибирской 28 августа в Тюмени поместили в следственный изолятор. Напомним, в этот день около шести часов вечера водитель «Жигулей» пятой модели насмерть сбил ребенка на велосипеде.
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Дети

Как сообщает УМВД по Тюменской области, в момент задержания подозреваемый находился в наркотическом опьянении — эти результаты были получены в ходе медицинского освидетельствования. Сразу после ДТП водитель был задержан сотрудниками полиции и помещен в СИЗО.

В настоящее время ему инкриминируется нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Санкция данной статьи предполагает до семи лет лишения свободы с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

29 августа 2014 года следственным управлением УМВД России по Тюменской области направлены материалы в суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что сразу после этого ДТП Госавтоинспекция Тюменской области объявила о массовых проверках водителей на дорогах Тюмени, которые будут проходить в течение пятницы и субботы.

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