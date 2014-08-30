Сбивший насмерть ребенка водитель был «под кайфом»

Как сообщает УМВД по Тюменской области, в момент задержания подозреваемый находился в наркотическом опьянении — эти результаты были получены в ходе медицинского освидетельствования. Сразу после ДТП водитель был задержан сотрудниками полиции и помещен в СИЗО.