Mercedes влетел в столб на Монтажников. Погибли трое

В столб на перекрестке улиц 30 лет Победы и Монтажников, неподалеку от строящегося путепровода, в 3 часа 12 минут въехал автомобиль Mercedes 320. Судя по замершей навсегда на 120-ти км/час стрелке спидометра, Mercedes практически летел по ночной Тюмени. 19-летний водитель Mercedes не дал шанса выжить ни себе, ни двум пассажирам. Все трое молодых людей, находившихся в машине, погибли, личности двух погибших пассажиров еще не установлены. Стаж водителя Mercedes за рулем 1 год 9 месяцев. За превышение скорости за это время начинающий водитель к административной ответственности не привлекался, сообщают в Госавтоинспекции Тюменской области.