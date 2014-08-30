Mercedes влетел в столб на Монтажников. Погибли трое

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В столб на перекрестке улиц 30 лет Победы и Монтажников, неподалеку от строящегося путепровода, в 3 часа 12 минут въехал автомобиль Mercedes 320. Судя по замершей навсегда на 120-ти км/час стрелке спидометра, Mercedes практически летел по ночной Тюмени. 19-летний водитель Mercedes не дал шанса выжить ни себе, ни двум пассажирам. Все трое молодых людей, находившихся в машине, погибли, личности двух погибших пассажиров еще не установлены. Стаж водителя Mercedes за рулем 1 год 9 месяцев. За превышение скорости за это время начинающий водитель к административной ответственности не привлекался, сообщают в Госавтоинспекции Тюменской области.
В 2 часа 50 минут на перекрестке улиц Тульской и Республики столкнулись ВАЗ-21099 из Свердловской области и Suzuki. Предварительно, 47-летний водитель «Лады» при повороте налево не уступил дорогу иномарке. Водитель «Лады» погиб. 34-летняя водитель Suzuki получила перелом ноги и ушиб грудной клетки, у 43-летнего пассажира этой машины ушибы. Также пострадали трое пассажиров «Лады»: 30-летний молодой человек получил травмы внутренних органов и головного мозга, шок, 29- летняя девушка отделалась ушибами, личность еще одного пострадавшего пока не установлена, у него черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.