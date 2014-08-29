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В области больше половины детей имеют заболевания и физотклонения

29 августа 2014, 15:16
По данным мониторинга оценки состояния здоровья детей Тюменской области 43,5% детей в возрасте до 18 лет абсолютно здоровы. Соответственно, больше половины детей имеют заболевания и функциональные отклонения.
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Дети

Как рассказала на пресс-конференции главный детский иммунолог-аллерголог Тюмени Надежда Казакевич, в среднем по РФ этот показатель равен 30%. То В тюменской области более благополучная ситуация, но проблемы все же есть. Они связаны с нерациональным питанием, режимом дня и с нагрузкой на орган зрения.

«Родителям стоит обратить внимание на четыре пункта: питание, сохранение зрения, физическую активность и предупреждение вирусных инфекций у наших детей», — отметила она.

По словам Надежды Казакевич, в Тюменской области дети чаще всего болеют заболеваниями органов дыхания — это бронхиты, трахеиты и пневмонии. Далее в рейтинге болезней, по данным прошлых лет, находятся заболевания нервной системы, желудочно-кишечного тракта и органов зрения.

Фото: megaobzor.com

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