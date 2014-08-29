В области больше половины детей имеют заболевания и физотклонения

Как рассказала на пресс-конференции главный детский иммунолог-аллерголог Тюмени Надежда Казакевич, в среднем по РФ этот показатель равен 30%. То В тюменской области более благополучная ситуация, но проблемы все же есть. Они связаны с нерациональным питанием, режимом дня и с нагрузкой на орган зрения.