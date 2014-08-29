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«Рубин» одолел «Сокол» на домашнем предсезонном турнире

29 августа 2014, 10:19
«Рубин» одержал победу над «Соколом» во втором матче предсезонного «Рубинового кубка» в тюменском Дворце спорта. Хозяева чемпионата одолели соперника из Красноярска со счетом 2:1. Финальную точку в овертайме поставил форвард тюменской команды Сергей Тополь.

После поражения в первом матче от краснодарской «Кубани» (4:1) «рубиновцы» горели желанием отыграться, потому в стартовом периоде намного перебросали своих оппонентов. В середине отрезка они заработали двойное большинство, однако, реализовать не смогли, первая шайба попала в ворота красноярской дружины после выхода на поле четвертого полевого игрока. Денис Сандер подправил ее в «домик» Шилину, заработав первое очко в матче. Ассистентом этого гола стал защитник Антон Полещук.

Впрочем, радость тюменцев была недолгой. Защитник команды Ион-Георгий Костев отправился на скамейку штрафников, а буквально через минуту красноярцы реализовали большинство — отличился центрфорвард Максим Коробов.

Второй период прошел в затяжной борьбе. Новичок хозяев Нико Сакетти на 24-й минуте мог поразить ворота «Сокола», шайба попала в штангу. Незадолго до окончания периода Сергей Тополь вышел на ударную позицию, но промедлил с решением. Гости также в долгу не остались, совершив 13 бросков по воротам Михаила Шукаева.

Третий период также прошел в противостоянии, «рубиновцами» было создано несколько голевых моментов, однако, решилась судьба встречи в дополнительное время. Тополь пробил по воротам на 64-ой минуте, в этот момент хозяева площадки играли в большинстве.

В тот же день прошел еще один матч «Рубинового кубка». Ижевская «Ижсталь» разгромила «Кубань» из Краснодара со счетом 4:1. Сегодня запланированы еще две встречи: между «Соколом» и «Кубанью», а также «Казцинк-Торпедо» и «Ижсталью».

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