«Рубин» одолел «Сокол» на домашнем предсезонном турнире

После поражения в первом матче от краснодарской «Кубани» (4:1) «рубиновцы» горели желанием отыграться, потому в стартовом периоде намного перебросали своих оппонентов. В середине отрезка они заработали двойное большинство, однако, реализовать не смогли, первая шайба попала в ворота красноярской дружины после выхода на поле четвертого полевого игрока. Денис Сандер подправил ее в «домик» Шилину, заработав первое очко в матче. Ассистентом этого гола стал защитник Антон Полещук.