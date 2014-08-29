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Приложение «Медицина72» скачали более 5 тысяч пользователей

29 августа 2014, 14:22
Мобильное приложение «Медицина72», разработанное для быстрой записи к врачам в Тюмени, за месяц скачало уже более пяти тысяч человек. В настоящее время количество пользователей приближается к 5,5 тысячам.

Как сообщают в информационно-образовательном центре Тюменской области, первая версия приложения была запущена 18 июля. С помощью него к врачу записались уже более 1,3 тысяч человек.

Преимущества приложения в том, что оно позволяет записываться не только обладателю приложения, но и его близким. В нем можно хранить личные данные, особенно если вы не помните номер полиса или его нет под рукой. Приложение также напоминает о предстоящем приеме, содержит данные всех городских поликлиник и сохраняет чаще всего используемые данные.

Единственное ограничение для «Медицины72» — обязательное наличие мобильного интернета или wi-fi, что, впрочем, не проблема с развитием сетей мобильной связи и бесплатного беспроводного интернета в Тюмени.

Как отметил директор департамента информатизации Тюменской области Александр Албычев, в планах разработчиков также запустить аналогичные приложения для сферы ЖКХ и образования.

#Новости#Медицина#Интернет#Поликлиники#Алексей#Общество
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