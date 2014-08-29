Приложение «Медицина72» скачали более 5 тысяч пользователей

Преимущества приложения в том, что оно позволяет записываться не только обладателю приложения, но и его близким. В нем можно хранить личные данные, особенно если вы не помните номер полиса или его нет под рукой. Приложение также напоминает о предстоящем приеме, содержит данные всех городских поликлиник и сохраняет чаще всего используемые данные.