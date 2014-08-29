МФК «Тюмень» начинает сезон с местными игроками и старым тренером

«У нас всегда одна задача, мы боремся за медали, мы боремся на Кубок России и пытаемся как можно дальше пройти в „Кубке Еременко“. Да, сейчас мы сделали шаг назад, мы даем шанс молодым ребятам раскрыться, показать себя. Когда у нас будет 15 человек, отлично и ровно подготовленных парней, и, например не будет хватать одного яркого футболиста, то мы, возможно, и возьмем пару бразильцев, чтобы стать чемпионами страны и достойно выступить в Кубке УЕФА», — прокомментировал Александр Попов.