МФК «Тюмень» начинает сезон с местными игроками и старым тренером

«Теперь у нас главный тренер — снова Евгений Осинцев, который в прошлом году был помощником. Приобретений у нас никаких не произошло, все ребята только те, кто принадлежит нашему клубу», — приводит слова Попова пресс-служба МФК «Тюмень».
Напомним, Евгений Осинцев возглавлял главную мини-футбольную команду региона с октября 2011 года, пока в 2013-ом на этом посту его не сменил бывший главный тренер сборной Бразилии Маркус Сорато. Осинцеву же досталась должность ассистента главного тренера. Под руководством бразильца МФК «Тюмень» в 2013–14 гг. провел не самый лучший сезон в своей карьере. Сам президент клуба позже обозначил его как откровенно провальный.
Под руководством Осинцева тюменский клуб играл не в пример успешнее. В 2011 году черно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата страны, а в сезоне 2012–13 и вовсе пробились в финал Кубка России, где уступили сильнейшей команде страны — подмосковному «Динамо».
Межсезонье команда, по словам Попова, провела по плану: сначала на тренировочных сборах в Чехии, затем участием в «Кубке Урала», где «Тюмень» завоевала третье место.
«У нас всегда одна задача, мы боремся за медали, мы боремся на Кубок России и пытаемся как можно дальше пройти в „Кубке Еременко“. Да, сейчас мы сделали шаг назад, мы даем шанс молодым ребятам раскрыться, показать себя. Когда у нас будет 15 человек, отлично и ровно подготовленных парней, и, например не будет хватать одного яркого футболиста, то мы, возможно, и возьмем пару бразильцев, чтобы стать чемпионами страны и достойно выступить в Кубке УЕФА», — прокомментировал Александр Попов.
Первые матчи Суперлиги по мини-футболу стартуют уже сегодня, 29 августа. «Тюмени» предстоит первая игра с «Норильским никелем» на своем домашнем стадионе «Центральный».
По мнению Александра Попова явными фаворитами начавшегося сезона являются традиционно сильные «Дина», «Газпром-Югра» и «Динамо», однако, «Тюмень» также имеет возможность побороться за медали.
Автор фото МФК «Тюмень»