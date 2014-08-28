Выяснял отношения с приятелем и убил его бутылочным горлышком

Решив выяснить отношения с приятелем, он ударил его стеклянной бутылкой по голове, отчего она разбилась, а затем оставшимся в руке горлышком нанес один удар потерпевшему в область паха. От полученной раны мужчина скончался от кровопотери на месте преступления.