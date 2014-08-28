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Выяснял отношения с приятелем и убил его бутылочным горлышком

28 августа 2014, 16:12
Следствие по делу неоднократно ранее судимого 49- летнего жителя города Тюмени, который в нетрезвом виде довел до гибели своего знакомого, завершено. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По данным следственного отдела по Центральному округу г. Тюмени, 19 мая около 21 часа 49-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице Холодильной своего 48-летнего знакомого, который накануне обвинял его жену в торговле наркотиками.

Решив выяснить отношения с приятелем, он ударил его стеклянной бутылкой по голове, отчего она разбилась, а затем оставшимся в руке горлышком нанес один удар потерпевшему в область паха. От полученной раны мужчина скончался от кровопотери на месте преступления.

В настоящее время следствие завершено, материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

#Новости#Алкоголь#Убийство#Следственный комитет#Женя#Происшествия
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