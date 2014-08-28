Выяснял отношения с приятелем и убил его бутылочным горлышком

По данным следственного отдела по Центральному округу г. Тюмени, 19 мая около 21 часа 49-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице Холодильной своего 48-летнего знакомого, который накануне обвинял его жену в торговле наркотиками.
Решив выяснить отношения с приятелем, он ударил его стеклянной бутылкой по голове, отчего она разбилась, а затем оставшимся в руке горлышком нанес один удар потерпевшему в область паха. От полученной раны мужчина скончался от кровопотери на месте преступления.
В настоящее время следствие завершено, материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.