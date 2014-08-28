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В Тюменской области выберут лучшую школу по отказу от курения

28 августа 2014, 12:20
В Тюменской области стартует конкурс «Лучшая школа медицинской помощи по отказу от курения в 2014 году».
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Тюмень

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, заявки от медицинских организаций принимаются до 30 сентября. В анкете помимо контактных данных указывается количество занятий в школе, график работы и охват обучающихся.

Заявки будут рассмотрены с 1 по 25 октября. Оценивать конкурсантов будет конкурсная комиссия.

Экспертная оценка будет складываться из нескольких критериев по пятибалльной шкале: нормативная и материально-техническая база школы, охват слушателей, уровень квалификации специалиста, регулярность и эффективность работы, количество коммуникативных каналов, используемых для информирования населения о школе, раздаточный материал (наглядность, информативность, мотивационность), использование современных технологий, наглядных пособий, соответствие выполнению основных задач обучения, оценка проблем и предложений по усовершенствованию направления деятельности. Сформировавшийся рейтинг будет размещен на портале «Территория здоровья».

Победителей определят в двух номинациях «Самая лучшая школа медицинской помощи по отказу от курения» и «Самая лучшая программа по отказу от курения». Все остальные участники конкурса получат дипломы.

Отметим, что всего в Тюменской области работает 30 школ медицинской помощи по отказу от табакокурения.

Фото: moneyjournal.ru

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