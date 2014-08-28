В Тюмени появились «Красные Кадры»

«К советской тематике все охотнее обращаются при создании графических образов, при создании рекламных кампаний, мы же через пионерскую символику решили обратить внимание зрителей на такие понятия, как верность, дружба, взаимовыручка и помощь», — рассказывает генеральный директор одного из организаторов мероприятия СК «Северная Казна» Александр Меренков