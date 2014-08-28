В Тюмени появились «Красные Кадры»

Экспозиция представлена более 40 фотографиями, на которых развернулась летопись пионерии Тюмени: присяги и клятвы, сборы и марши горны и барабаны, костры и утренняя зорька…
«К советской тематике все охотнее обращаются при создании графических образов, при создании рекламных кампаний, мы же через пионерскую символику решили обратить внимание зрителей на такие понятия, как верность, дружба, взаимовыручка и помощь», — рассказывает генеральный директор одного из организаторов мероприятия СК «Северная Казна» Александр Меренков
Отметим, что тюменцы довольно охотно откликнулись на призыв организаторов и массив фото-экспонентов значительно пополнился фотографиями тюменских пионеров. Фото будут экспонироваться в рамках выставки, а их обладатели получат призы и памятные подарки от страховой компании «Северная Казна».
В Галерее «Вояж» выставка «Красные Кадры» будет экспонироваться с 28-го августа по 28-е сентября, вход на выставку свободный.
Фото Евгения Шарова