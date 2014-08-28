Утром на ул. Дамбовской в Тюмени столкнулись Hyundai маршрутное такси «М7», Chevrolet и Toyota. Предварительно, авария случилась из-за нарушения правил перестроения водителем «маршрутки», который, объезжая заглохнувший автомобиль, не убедился в безопасности маневра. В результате касательного столкновения «маршрутки» и Chevrolet легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota RAV4. 36-летний водитель и 41-летняя пассажирка Chevrolet получили переломы ног, 30-летняя водитель Toyota — ушибы.
60-летняя пассажирка упала в автобусе Peugeot на ул. Пермякова, 56 из-за резкого торможения. Женщина получила ушибы ноги и ребра.
ВАЗ21093 и Lexus столкнулись в седьмом часу вечера на ул. Полевой, 30. По предварительным данным, водитель «девятки» проехал перекресток улиц Полевой и Луначарского на красный сигнал светофора. 28-летний водитель этого автомобиля получил ушибы. От удара Lexus выбросило на тротуар, где в это время шел пешеход. В результате 24-летний молодой человек получил рану руки и ушибы.
14-летний подросток на велосипеде сбит автомобилем Toyota на ул. М. Горького, 74. Мальчик ехал через дорогу на велосипеде в наушниках. Водитель посигналил велосипедисту, затормозил, пытался избежать наезда, но это ему не удалось, Toyota сбила велосипедиста и въехала в дерево. Подросток получил сотрясение мозга и ушиб ноги. Сейчас выясняется, почему 14-летний подросток один находился на дороге в десятом часу вечера.
На 14-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский столкнулись Geely и Mitsubishi. Предварительно, водитель китайского автомобиля, выезжая со второстепенной дороги, нарушил правила очередности проезда. Пострадали 34-летняя водитель Mitsubisi и двое пассажиров этого автомобиля 17-ти и 65-ти лет, у всех ушибы, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.