14-летний подросток на велосипеде сбит автомобилем Toyota на ул. М. Горького, 74. Мальчик ехал через дорогу на велосипеде в наушниках. Водитель посигналил велосипедисту, затормозил, пытался избежать наезда, но это ему не удалось, Toyota сбила велосипедиста и въехала в дерево. Подросток получил сотрясение мозга и ушиб ноги. Сейчас выясняется, почему 14-летний подросток один находился на дороге в десятом часу вечера.