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Совершила 19 краж — попала в колонию на 4 года

28 августа 2014, 10:32
В Тюмени к 4 годам лишения свободы осуждена воровка-рецидивистка, которая специализировалась на хищениях дамских сумочек у покупателей торговых центров.
Сюжет
Тюмень

Ленинский районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней Ларисы Дымчевской. Она признана виновной в совершении 19 преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража). В суде установлено, что Дымчевская ранее неоднократно была судима и отбывала срок наказания за совершение преступлений против собственности.

После освобождения из мест лишения свободы в декабре 2012 года она на путь исправления не встала и продолжила свой криминальный бизнес. 9 мая 2013 года Дымчевская в здании ДК «Железнодорожник» похитила у женщины сумочку с личными вещами всего на сумму почти 14 тыс. рублей. После чего кража женских сумочек у нее была поставлена на поток.

Дымченко обворовывала беспечных покупателей больших торговых центров, таких как «Малахит», «Магеллан», «Москва», «Гудвин» и других. Из похищенных ценностей она оставляла себе денежные средства и сотовые телефоны. Сумочки, документы и другие вещи, которыми были напичканы дамские сумочки, она просто выбрасывала.

Всего в период с мая 2013 года по апрель 2014 года рецидивистка обворовала 17 покупателей торговых центров на сумму почти 300 тысяч рублей и похитила из двух касс магазинов более 38 тыс. рублей. О деятельности воровки стало известно сотрудникам правоохранительных органов, и вскоре она была задержана.

Суд, рассмотрев дело, приговорил Ларису Дымчевскую к 4 годам лишения свободы. Срок наказания ей предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени.

Фото: http://vrubcovske.ru

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