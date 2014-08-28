Совершила 19 краж — попала в колонию на 4 года

После освобождения из мест лишения свободы в декабре 2012 года она на путь исправления не встала и продолжила свой криминальный бизнес. 9 мая 2013 года Дымчевская в здании ДК «Железнодорожник» похитила у женщины сумочку с личными вещами всего на сумму почти 14 тыс. рублей. После чего кража женских сумочек у нее была поставлена на поток.