Рост цен на продукты могут принудительно ограничить

Кроме того, региональные власти должны получить право дополнять перечень правительства и устанавливать свои ограничения на наценки. Тут список товаров уже не ограничивается «первой необходимостью». «Товары, представляющие собой пищевые продукты в натуральном или переработанном виде, предназначенные для употребления человеком в пищу, бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, а также биологически активные добавки, жевательная резинка», — перечисляют депутаты перечень продуктов питания.