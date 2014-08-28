Рост цен на продукты могут принудительно ограничить

Группа депутатов предложила ввести в России госрегулирование цен на продукты. Их законопроект внесен в Госдуму на рассмотрение. Текст документа содержится в Автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД).
Инициаторы поправок в закон о торговле предлагают в обязательном порядке регулировать цены на «продовольственные товары первой необходимости». В документе приводится закрытый перечень таких товаров. Это хлеб, хлебобулочные изделия и макароны, молочные продукты, мясо, мясные и колбасные изделия, рыба и рыбные изделия, подсолнечное масло, сахар, овощи, фрукты, продукты детского и диетического питания.
Предполагается, что предельные наценки по каждой категории этих продуктов будет устанавливать правительство. Причем на каждом этапе пищевой цепочки. В законопроекте предлагается установить уровень предельных значений торговых наценок для производителей первичного сырья (зерна, молока, овощей и так далее) в 45% от себестоимости их производства, для переработчиков — в 15% от отпускной цены производителя сырья.
Организаций оптовой торговли не должны «накидывать» больше 10% от отпускной цены производителя продовольственных товаров, а сами магазины, рынки и организации общественного питания не больше 15 процентов от отпускной цены производителя продтоваров или оптовой цены, предлагают парламентарии.
Правительство, судя по задумке авторов законопроекта, сможет ограничить эти наценки еще больше. «Труд, например, крестьянина — главного участника производства хлеба, в конечном продукте оценивается 6–8 процентов, в то время как во всех развитых странах эта величина составляет не менее 50%.
Такое отношение к крестьянскому труду ведет к обнищанию сельского труженика, снижает стимул к расширенному воспроизводству и наращиванию объемов сельскохозяйственной продукции», — поясняют парламентарии свой замысел в пояснительной записке к документу.
Кроме того, региональные власти должны получить право дополнять перечень правительства и устанавливать свои ограничения на наценки. Тут список товаров уже не ограничивается «первой необходимостью». «Товары, представляющие собой пищевые продукты в натуральном или переработанном виде, предназначенные для употребления человеком в пищу, бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, а также биологически активные добавки, жевательная резинка», — перечисляют депутаты перечень продуктов питания.
Помимо прочего, правительство должно получить полномочия по ограничению доли импортных продуктов по каждой товарной группе.
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