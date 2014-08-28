Рейтинг Путина снизился впервые в этом году

Кроме того, в августе снизилась уверенность россиян в том, что «дела в стране идут в правильном направлении». Теперь так считают 64 процента респондентов (в начале месяца — 66 процентов). Число россиян, уверенных в обратном, выросло с 19 до 22 процентов.