Рейтинг Путина снизился впервые в этом году

По данным исследования, проведенного 22–25 августа, работу главы государства одобряют 84 процента россиян. По сравнению с результатами опроса, проходившего 1–4 августа, поддержка президента упала на три процентных пункта (тогда она составляла рекордные 87 процентов). При этом число недовольных деятельностью Путина увеличилось на два процента — до 15 процентов.
Кроме того, в августе снизилась уверенность россиян в том, что «дела в стране идут в правильном направлении». Теперь так считают 64 процента респондентов (в начале месяца — 66 процентов). Число россиян, уверенных в обратном, выросло с 19 до 22 процентов.
В новом опросе принимали участие 1600 человек старше 18 лет из 46 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4 процента.
Рейтинг Путина демонстрировал резкий рост с начала 2014 года. В январе, по данным «Левада-центра», его поддерживали 65 процентов граждан.
Фото: Кирилл Кудрявцев / AFP