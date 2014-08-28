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Рейтинг Путина снизился впервые в этом году

28 августа 2014, 16:33
Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина впервые с начала года снизился. Об этом сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».
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Тюмень

По данным исследования, проведенного 22–25 августа, работу главы государства одобряют 84 процента россиян. По сравнению с результатами опроса, проходившего 1–4 августа, поддержка президента упала на три процентных пункта (тогда она составляла рекордные 87 процентов). При этом число недовольных деятельностью Путина увеличилось на два процента — до 15 процентов.

Кроме того, в августе снизилась уверенность россиян в том, что «дела в стране идут в правильном направлении». Теперь так считают 64 процента респондентов (в начале месяца — 66 процентов). Число россиян, уверенных в обратном, выросло с 19 до 22 процентов.

В новом опросе принимали участие 1600 человек старше 18 лет из 46 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4 процента.

Рейтинг Путина демонстрировал резкий рост с начала 2014 года. В январе, по данным «Левада-центра», его поддерживали 65 процентов граждан.

Фото: Кирилл Кудрявцев / AFP

#Новости#Политика#Тюмень#Президент РФ#Саша
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