Грабитель лишил денег и продуктов 88-летнюю пенсионерку

Вскоре выяснилось, что 44-летний подозреваемый ранее уже был судим за хранение наркотиков. В Тюмень из Ялуторовска он переехал не так давно. По собственному признанию он сначала решил помочь пожилой женщине донести сумку с продуктами, зашел вместе с ней в подъезд. Поняв, что бабушка вряд ли сможет его догнать, а свидетелей поблизости нет, скрылся с ее имуществом. По пути он извлек все ценности, а саму сумку выбросил за гаражами.