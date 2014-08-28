Грабитель лишил денег и продуктов 88-летнюю пенсионерку

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмень, нападение на пожилую женщину произошло около 15 часов. К счастью старушка не растерялась и сумела запомнить некоторые приметы грабителя, которые впоследствии передала сотрудникам отдела полиции № 7. По разосланной ориентировке подозреваемого вскоре обнаружил в районе совершения кражи экипаж ГИБДД.
Вскоре выяснилось, что 44-летний подозреваемый ранее уже был судим за хранение наркотиков. В Тюмень из Ялуторовска он переехал не так давно. По собственному признанию он сначала решил помочь пожилой женщине донести сумку с продуктами, зашел вместе с ней в подъезд. Поняв, что бабушка вряд ли сможет его догнать, а свидетелей поблизости нет, скрылся с ее имуществом. По пути он извлек все ценности, а саму сумку выбросил за гаражами.
В настоящее время против злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту грабежа.