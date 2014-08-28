«Эстет» на Профсоюзной, 92 объявил о закрытии

Практичные покупатели отреагировали быстро. В салоне уже какой день царит суета. Тюменцы покупают по несколько украшений сразу. Для многих это хорошая возможность осуществить свою драгоценную мечту. Роскошные бриллианты, россыпь самоцветов, золотая классика или демократичное серебро — это только вопрос вкуса. Серьги и кольца с фианитами и жемчугом. Цепи и браслеты всевозможных плетений, длины и веса. Подвески и броши от классических до фантазийных. Ювелирные миксы с цветными камнями, элегантные гарнитуры и нежные дуэты.