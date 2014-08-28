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«Эстет» на Профсоюзной, 92 объявил о закрытии

28 августа 2014, 09:53
Неожиданной новостью на ювелирный рынок Тюмени обрушилось известие о закрытии магазина «Эстет» на Профсоюзной, 92. 21 августа широкой общественности было объявлено о закрытии салона, который работал напрямую от ювелирного дома «Эстет».
Сюжет
Тюмень

Такой шаг собственники объясняют расторжением договора франчайзинга, высокой конкуренцией и сложной экономической ситуацией.

Решение о закрытии далось не просто. «Эстет» полностью оправдывал свое название — качество и ассортимент украшений здесь всегда были достойны самых взыскательных клиентов. Неудивительно, что многим горожанам этот салон знаком не понаслышке.

Неподражаемая красота и уникальность драгоценных изделий всегда вызывали у клиентов искреннее восхищение и желание обладать ими. Но неудача для бизнесменов «сыграла на руку» горожанам. Закрытие магазина неизбежно влечет за собой ликвидацию товара. Сегодня все украшения продают со скидкой 60%.

Практичные покупатели отреагировали быстро. В салоне уже какой день царит суета. Тюменцы покупают по несколько украшений сразу. Для многих это хорошая возможность осуществить свою драгоценную мечту. Роскошные бриллианты, россыпь самоцветов, золотая классика или демократичное серебро — это только вопрос вкуса. Серьги и кольца с фианитами и жемчугом. Цепи и браслеты всевозможных плетений, длины и веса. Подвески и броши от классических до фантазийных. Ювелирные миксы с цветными камнями, элегантные гарнитуры и нежные дуэты.

Например, золотую цепь панцирного плетения 585 пробы можно купить всего за 2 тысячи 188 рублей. Изящное золотое кольцо с фианитами за 2 тысячи 300 рублей, с жемчугом за 2 тысячи 640 рублей. А счастливой обладательницей бриллиантов можно стать всего за 7 тысяч 546 рублей.

Серьги и кольца, цепи и браслеты, подвески и броши — в «Эстете» на Профсоюзной, 92 можно исполнить любое свое желание. Но стоит поторопиться. Конкуренция растет с каждым днем! Ведь, как известно, первые дни самые интересные. Шанс найти то самое украшение меньше чем за половину стоимости вырастает в несколько раз.

Ювелирный магазин «Эстет»,

тел. 8 (3452) 45-01-74

ул. Профсоюзная, 92

Организатор акции: ИП Левина О.Н. Срок проведение: с 21 по 31 августа 2014 г. Скидка 60% на весь ассортимент

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