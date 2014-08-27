Honda не смогла разъехаться с трактором

Три пассажира упали в автобусе «ЛиАЗ» 17-го маршрута на перекрестке улиц Ленина и Тургенева в Тюмени. Автобусом управлял водитель с 14-летним стажем за рулем. Причиной падения пассажиров стало резкое торможение автобуса. Водитель пояснил, что на пешеходный переход неожиданно выбежал пешеход, и ему пришлось применить экстренное торможение. 57-летняя пассажирка автобуса получила ушиб, у 58-летней женщины травмы головы и ноги, 35-летняя беременная пассажирка получила ушиб поясницы.
На 5-м километре Старотобольского тракта днем столкнулись мотоцикл «Suzuki» и «ЗИЛ». Предварительно, водитель мотоцикла нарушил правила обгона. 26-летнему мотоциклисту повезло, он отделался ссадинами.
В поселке Богандинский Тюменского района мотоцикл «Kawasaki» столкнулся с мотоблоком, на котором пенсионер двигался по обочине. 16-летний водитель мотоцикла ехал слишком быстро, подросток получил травму головы и раны колена, у 14-летней пассажирки мотоцикла черепно-мозговая травма.
Два трактора участвовали вчера в дорожных авариях. В селе Боровлянка Голышмановского района съехал в кювет и опрокинулся трактор МТЗ. 59-летний тракторист был нетрезв, мужчина получил рваную рану головы и сотрясение мозга. Водительского удостоверения тракторист не имеет.
На 120-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск столкнулись «Honda» и трактор с прицепом. 28-летний водитель автомобиля «Honda» не выдержал безопасную дистанцию, в результате 22-летний пассажир иномарки получил перелом носа, ссадины лица и ушибы. Об этом пишет Госавтоинспекция Тюменской области.
Фото: vmichurinske.ru