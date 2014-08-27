Honda не смогла разъехаться с трактором

Три пассажира упали в автобусе «ЛиАЗ» 17-го маршрута на перекрестке улиц Ленина и Тургенева в Тюмени. Автобусом управлял водитель с 14-летним стажем за рулем. Причиной падения пассажиров стало резкое торможение автобуса. Водитель пояснил, что на пешеходный переход неожиданно выбежал пешеход, и ему пришлось применить экстренное торможение. 57-летняя пассажирка автобуса получила ушиб, у 58-летней женщины травмы головы и ноги, 35-летняя беременная пассажирка получила ушиб поясницы.