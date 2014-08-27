Давал взятку в 3 тысячи, заплатишь 90

В патрульной машине, куда он был приглашен для составления протокола, Терехов пытался передать инспектору ДПС взятку в сумме 3 тысяч рублей. Взамен он просил сотрудника полиции не привлекать его к административной ответственности, так как за совершенное им нарушение законодателем предусмотрено лишение права управления автомобилем.