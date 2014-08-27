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Давал взятку в 3 тысячи, заплатишь 90

27 августа 2014, 12:56
Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя директора «Леса Ямала» Сергея Терехова. Он признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.
Сюжет
Тюмень

Расследованием установлено, что 10 июня 2014 года Терехов, управляя автомашиной «Audi А8» на ул. Н. Чаплина, выехал на встречную полосу движения. За совершение административного правонарушения его остановил сотрудник ДПС.

В патрульной машине, куда он был приглашен для составления протокола, Терехов пытался передать инспектору ДПС взятку в сумме 3 тысяч рублей. Взамен он просил сотрудника полиции не привлекать его к административной ответственности, так как за совершенное им нарушение законодателем предусмотрено лишение права управления автомобилем.

При передаче денег лихач был задержан сотрудниками полиции с поличным. Суд подверг Сергея Терехова штрафу в размере 90 тысяч рублей. Об этом пишет прокуратура Калининского округа Тюмени.

Фото: megapressa.ru

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