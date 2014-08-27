Бомжи под окнами: куда обращаться

Все из нас встречали на улицах людей без определенного местожительства и работы — попросту бомжей. Кто-то им дает милостыню, кто-то проходит мимо и делает вид, что их не существует. Но мало кто из нас задавался вопросом, где обитает этот слой населения и что делать, если совсем рядом — под окнами?

Сюжет Полиция