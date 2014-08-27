Бомжи под окнами: куда обращаться

В редакцию интернет-портала NashGorod.ru обратилась жительница района Ватутино с просьбой помочь. «С начала августа поселился бомж возле моего дома, в кустах возле забора. Позже к нему присоединился еще один. Помогите! Не знаю, что делать. Аромат свалки, вечерние разборки, за забором находится содержимое всех мусорных баков района. Звонила в полицию, квартальному, участковому, в социальные службы — никого не реагирует. А бомжей все больше и больше», — пишет Лариса.
Она живет одна в частном доме в конце улицы и, естественно, женщине страшно вечером возвращаться домой, выходить на территорию своего же участка, потому что за забором бомжи.
Полиция на нашу просьбу среагировала. Приехали, народ разогнали, имущество их убрали. «Но, они вернулись. Участковый оставил мне свой номер телефона, буду ему снова звонить», — рассказывает тюменка. Надеемся, что в этот раз правоохранительные органы оперативно среагируют. Почему только ничего не сделали соцслужбы, участковый до обращения в СМИ — непонятно.
Фото: serebniti.ru