Юный рецидивист зарезал односельчанина через месяц после отсидки

Как сообщает Следственное управление СК по Тюменской области, подозреваемый только в июне этого года освободился из мест лишения свободы. Там он отбывал наказание за очередное преступление. В криминальной карьере злоумышленника уже были хищения и преступления против представителей власти.
В день убийства подозреваемый находился неподалеку от местного магазина в компании приятелей. 30-летний потерпевший, проезжая мимо, вызвал молодого человека на разговор, который предсказуемо закончился ссорой. Конфликт накалился до такой степени, что подозреваемый достал из кармана нож и ударил им в грудь оппонента. Мужчина скончался на месте преступления.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Также Голышмановский межрайонный следственный отдел в ходе установления причин произошедшего намеревается внести представление в адрес начальника муниципального отдела МВД о привлечении к ответственности должностных лиц за ненадлежащую профилактическую работу с ранее осужденным.