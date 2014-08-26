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Юный рецидивист зарезал односельчанина через месяц после отсидки

26 августа 2014, 15:20
Житель Бердюжского района задержан в минувший четверг, 21 августа, в селе Полозаозерье по обвинению в убийстве односельчанина. По версии следствия, пьяный 21-летний подозреваемый ударил потерпевшего ножом в грудь в ходе бытового конфликта.

Как сообщает Следственное управление СК по Тюменской области, подозреваемый только в июне этого года освободился из мест лишения свободы. Там он отбывал наказание за очередное преступление. В криминальной карьере злоумышленника уже были хищения и преступления против представителей власти.

В день убийства подозреваемый находился неподалеку от местного магазина в компании приятелей. 30-летний потерпевший, проезжая мимо, вызвал молодого человека на разговор, который предсказуемо закончился ссорой. Конфликт накалился до такой степени, что подозреваемый достал из кармана нож и ударил им в грудь оппонента. Мужчина скончался на месте преступления.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Также Голышмановский межрайонный следственный отдел в ходе установления причин произошедшего намеревается внести представление в адрес начальника муниципального отдела МВД о привлечении к ответственности должностных лиц за ненадлежащую профилактическую работу с ранее осужденным.

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